Assoholding, da 20 anni l’Associazione di categoria delle holding finanziarie e di partecipazione, fondata e presieduta dal Prof. Gaetano De Vito, punta ad ottenere la proroga dell’Art. 55 del DL cd. “Cura Italia”, recepito con modifiche dal Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 e convertito in legge dall'articolo 72 della Legge 13 ottobre 2020, n. 126 (GU n. 253 del 13 ottobre 2020).

Il primo atto formale che compie il nuovo Segretario Generale dell’Associazione, l’Avvocato Barbara Cortese, nel ruolo dal 20 ottobre scorso, è quindi proprio la richiesta al Governo di proroga della norma, almeno fino a tutto il 2021, o meglio ancora per un biennio, per coprire le perdite che il perdurare dell’emergenza pandemica procurerà alle imprese ben oltre la scadenza della previsione normativa ad oggi fissata al 31 dicembre di quest’anno. Parallelamente alla proroga della norma, bisognerà richiederne anche il rifinanziamento, che dovrà prevedere uno stanziamento ingente, adeguato a bilanciare le perdite subite dalle imprese nel 2020 e a quelle che è logico attendersi anche nel prossimo anno.

La norma nasce infatti come forma di sostegno alle imprese in difficoltà economica a causa della Pandemia. È immaginata dal legislatore come pratica virtuosa nella gestione del credito d’imposta, in quanto consente di creare nuova liquidità attraverso un meccanismo di cessione di crediti inesigibili che danno luogo a crediti d’imposta. Il legislatore ha modificato la disciplina della trasformazione in crediti d’imposta delle attività per imposte anticipate (DTA, Deferred Tax Assets) ponendo la condizione di cessione di crediti deteriorati indirizzati alla creazione di nuova liquidità. In sostanza, le imprese che cedono a terzi, entro il 31 dicembre 2020, i propri crediti commerciali o finanziari deteriorati possono trasformarli in credito d’imposta.

Un meccanismo virtuoso, quindi, perché genera liquidità in quanto diminuisce il fabbisogno connesso con il versamento di imposte e contributi, e allo stesso tempo aumenta la disponibilità di cassa in un periodo di crisi. Purtroppo, il legislatore ha previsto che il meccanismo termini il 31 dicembre 2020; fa specificamente riferimento alle perdite subite dalle aziende fino al 2019 e non prende quindi in considerazione le ulteriori perdite che si produrranno in questo anno fiscale – e oltre – a causa della crisi. L’obiettivo di Assoholding è quello di arrivare ad una modifica della ratio stessa della norma, chiederne la proroga ed il rifinanziamento, per fare fronte proprio a quelle difficoltà ulteriori e sicuramente gravose che le aziende andranno ad affrontare nel 2021 a causa del Covid-19.

L’auspicio del suo Segretario Generale è che tutte le associazioni di categoria imprenditoriale vorranno affiancarsi ad Assoholding nella richiesta al Governo e al Parlamento di provvedere al rifinanziamento di questa utile norma e alla sua proroga.

Il testo dell'art.55

Art. 55

(Misure di sostegno finanziario alle imprese)

L'articolo 44-bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34,

convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e'

sostituito dal seguente:

Art. 44-bis

1. Qualora una societa' ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre

2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori

inadempienti a norma del comma 5, puo' trasformare in credito

d'imposta le attivita' per imposte anticipate riferite ai seguenti

componenti: perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del

reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84 del testo unico delle

imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla data della cessione;

importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo

netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 6 dicembre

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre

2011, n. 214, non ancora dedotto ne' fruito tramite credito d'imposta

alla data della cessione. Ai fini della determinazione delle perdite

fiscali non si applicano i limiti di cui al secondo periodo del comma

1 dell'articolo 84 del predetto testo unico. Ai fini della

trasformazione in credito d'imposta, i componenti di cui al presente

comma possono essere considerati per un ammontare massimo non

eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti. Ai fini del

presente articolo, i crediti ceduti possono essere considerati per un

valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato

tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre

2020 dalle societa' tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi

dell'articolo 2359 del codice civile e dalle societa' controllate,

anche indirettamente, dallo stesso soggetto. Le attivita' per imposte

anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere

trasformate in credito d'imposta anche se non iscritte in bilancio.

La trasformazione in credito d'imposta avviene alla data di efficacia

della cessione dei crediti. A decorrere dalla data di efficacia della

cessione dei crediti, per il cedente:

a) non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le

perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui

redditi, relative alle attivita' per imposte anticipate

complessivamente trasformabili in credito d'imposta ai sensi del

presente articolo;

b) non sono deducibili ne' fruibili tramite credito d'imposta le

eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di

cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.

201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.

214, relative alle attivita' per imposte anticipate complessivamente

trasformabili in credito d'imposta ai sensi del presente articolo.

2. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione non sono

produttivi di interessi. Essi possono essere utilizzati, senza limiti

di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero possono essere ceduti

secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

602, ovvero possono essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta

vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla

formazione del reddito di impresa ne' della base imponibile

dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.

3. La trasformazione delle attivita' per imposte anticipate in

crediti d'imposta e' condizionata all'esercizio, da parte della

societa' cedente, dell'opzione di cui all'articolo 11, comma 1, del

decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. L'opzione, se non gia'

esercitata, deve essere esercitata entro la chiusura dell'esercizio

in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti;

l'opzione ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello

in cui ha effetto la cessione. Ai fini dell'applicazione del citato

articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con

modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016, nell'ammontare delle

attivita' per imposte anticipate sono comprese anche le attivita' per

imposte anticipate trasformabili in crediti d'imposta ai sensi del

presente articolo nonche' i crediti d'imposta derivanti dalla

trasformazione delle predette attivita' per imposte anticipate.

4. Il presente articolo non si applica a societa' per le quali sia

stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai

sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n.

180, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 5 del regio

decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dell'articolo 2, comma 1, lettera

b), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al

decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

5. Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento

quando il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla

data in cui era dovuto.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle

cessioni di crediti tra societa' che sono tra loro legate da rapporti

di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e alle

societa' controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.