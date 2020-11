Pmi: per proteggersi in vista del Natale serve diventare digitali e multicanale

Nell’anno in cui comprare online è diventato un gesto quotidiano (+2 milioni le persone che hanno fatto almeno un acquisto in rete nel 2020), diventa fondamentale - in occasione delle spese natalizie - supportare negozi di prossimità e PMI, già duramente colpiti dai lockdown e dalle restrizioni.

Secondo le stime dell'Osservatorio eCommerce B2c del Politecnico di Milano, nei giorni compresi tra il Black Friday (27 novembre) e il Cyber Monday, gli italiani spenderanno online circa 1,5 miliardi di euro (+15% rispetto al 2019). Gli operatori particolarmente aggressivi in termini promozionali realizzeranno fino a 6-8 volte il fatturato di un giorno medio. Rallenta però rispetto agli anni precedenti il tasso di crescita percentuale (+15% rispetto al +20% circa, realizzato sia nel 2019 sia nel 2018) per almeno due ragioni.

Da un lato l'eCommerce risentirà della contrazione dei consumi soprattutto in ambito Turismo e trasporti e più in generale in quello dei servizi (Ticketing per eventi). Dall’altro l'estensione degli sconti a tutta la settimana, o a tutto il mese, smorzerà almeno parzialmente il picco eCommerce in alcuni settori di prodotto, già in forte stress per la crescita della domanda. In termini assoluti, l'eCommerce di prodotto tra il Black Friday e il Cyber Monday varrà circa 1,3 miliardi di euro: tanti gli italiani che non rinunceranno a sconti e promozioni (o anche solo le spedizioni gratuite) di abbigliamento, informatica ed elettronica, gioielli, profumi, prodotti per la cura del corpo, oggetti di arredamento e giocattoli. "I consumatori fanno un sempre più ampio ricorso all'eCommerce sia per acquistare i regali sia più in generale per lo shopping e un utilizzo più profondo, e tendenzialmente più maturo, del canale eCommerce da parte dei retailer" dice Valentina Pontiggia, direttrice dell'Osservatorio eCommerce B2c Netcomm del Politecnico di Milano.

“Per le PMI, bar, ristoranti, negozi al dettaglio puntare sul digitale, su una strategia multicanale basato anche sul modello “click and collect” è stato l’unico modo per rimanere in contatto con il consumatore e continuare a mantenere vivo il commercio anche con le serrande abbassate, raggiungendo un pubblico potenzialmente più vasto”, spiega Mirella Bengio, Country Manager Italy di PayPlug, la prima soluzione di pagamento online pensata e concepita al 100% per le PMI.

E-commerce e strumenti digitali rappresentano infatti non solo una soluzione per il periodo di crisi, ma anche una strategia chiave per lo sviluppo del proprio business futuro. PayPlug ad esempio ha offerto ai propri clienti la funzionalità Richiesta di pagamento (RDP) grazie alla quale i commercianti possono incassare ordini effettuati via telefono, email o sms in tutta semplicità, inviando un link all’utente per reindirizzarlo ad una pagina di pagamento sicura, al fine di finalizzare la transazione.

Ora il Black Friday e la corsa ai regali di Natale rappresentano un vero e proprio banco di prova e l'occasione per i consumatori di sostenere le PMI locali e negozi di prossimità che hanno maggiormente sofferto rispetto alle grandi catene e ai marketplace. Guardando ai numeri dello scorso anno, PayPlug ha infatti rilevato che durante il Black Friday il carrello medio è più alto di 25€ rispetto al resto dell’anno. In particolare, il valore medio dello scontrino durante il Black Friday 2019 è aumentato del 12% per gli acquisti da mobile, mentre ha registrato una lieve flessione del 4% da desktop.

Secondo i dati di PayPlug, a beneficiare dei saldi del Black Friday e degli acquisti che anticipano il Natale sono soprattutto i settori dell’alimentare (con un volume di transazioni che aumenta del 107% rispetto alla media giornaliera durante l’anno), dell’arredamento (+78%) e dell’abbigliamento (+44%).

Black Friday e Black Weekend, quest’anno, marcano davvero un periodo nero per il commercio. Le restrizioni imposte ai negozi, dalle chiusure forzate nelle regioni rosse e arancioni allo stop nel fine settimana imposto alle attività di gallerie e centri commerciali, rende impossibile alle imprese di vicinato partecipare all’evento promozionale. Uno squilibrio concorrenziale che rischia di spostare dai negozi fisici al web 83 milioni di euro di vendite al giorno dall’inizio della settimana del Black Friday al termine degli sconti. A stimarlo è Fismo, l’associazione delle imprese del commercio moda Confesercenti.

Ed è proprio la spesa in abbigliamento e accessori a subire il travaso più rilevante, con 25 milioni di euro al giorno di spesa delle famiglie dirottate verso il web. Ma lo squilibrio concorrenziale ha un impatto significativo anche su giochi e giocattoli per ragazzi e bambini (20 milioni di euro trasferiti verso l’ecommerce ogni giorno), la tecnologia e gli elettrodomestici (15 milioni al giorno per entrambi i comparti), e la vendita di libri (circa 300mila euro al giorno).