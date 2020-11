Olio Brado: il nuovo olio del Cilento dall’eccellenza produttiva di 100 ulivi

Dalle terre del Cilento nasce Olio Brado, un nuovo olio extra vergine di oliva, di altissima qualità, prodotto artigianalmente con metodi di lavorazione antichi.

Le olive spremute a freddo per la sua produzione sono in numero limitato, raccolte dai cento ulivi della famiglia proprietaria. Olio Brado è 100% italiano: nasce dallo spirito di iniziativa di Rosa Di Marino e Giovanni Maglio, giovani imprenditori e parenti di una stessa famiglia originaria di questo meraviglioso angolo d’Italia che tramanda l’arte della produzione olearia d’eccellenza da quattro generazioni.

“Una tradizione che ha un sapore rituale, quasi un culto, così importante che ogni anno torno nella mia casa di campagna lasciando per qualche giorno la frenesia della grande città per togliere gli abiti del business e indossare guanti e stivali, per sgranare i rami all’ombra degli ulivi”, dice Rosa Di Marino - manager e milanese d’adozione.



La raffinatezza di Olio Brado consiste nel passaggio delle olive da “stato brado” a prodotto élite in 24 ore. Due le linee, 100 ulivi e Frantoio in vendita online sull’e-commerce. La linea 100 ulivi, che è realizzata in edizione limitata - 2 mila bottiglie l’anno - sarà disponibile in un’unica pregiata confezione da 250 ml. Mentre la linea Frantoio sarà distribuita in tre formati, da 375 ml, 500 ml e 750 ml.

Giovanni Maglio che è rimasto legato alle radici del Cilento, dove vive, per vedere nascere questo sogno da vicino aggiunge: “Olio Brado è un’idea, un progetto, una promessa che prima di tutto facciamo a noi stessi: non ci scorderemo mai della nostra terra, delle nostre origini, della passione che di generazione in generazione ci è stata tramandata per questo antico mestiere. L’olio è un simbolo, una metafora della vita, per noi significa prendere consapevolezza di un privilegio che abbiamo sempre avuto. Significa saper attendere, aspettare i ritmi della natura, imparare la virtù della pazienza in un mondo che pretende “tutto e subito”.

Oltre alla vendita online, Olio Brado potrà essere acquistato anche tramite canali di nicchia come ristoranti e piccoli negozi specializzati in prodotti di eccellenza, dalle enoteche alle botteghe di prodotti artigianali.