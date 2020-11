Le azioni e i warrant di Promotica sbarcano sul segmento Aim della Borsa

Il 27 novembre 2020 è il primo giorno di negoziazioni sul mercato AIM Italia per le azioni e i Warrant di Promotica S.p.A., agenzia loyalty, con sede a Desenzano del Garda. Fondata nel 2003 da Diego Toscani, l’azienda rappresenta una delle società leader in Italia nel settore loyalty, ha maturato negli anni una grande esperienza che la qualifica oggi come partner ideale per progettare, organizzare e gestire ogni genere di operazione di marketing atta a fidelizzare la clientela. La Società agisce infatti come Full Service Loyalty Provider, gestendo ogni fase di campagne ed operazioni promozionali con l’obiettivo finale di aumentare le vendite, la fidelizzazione e la brand advocacy dei clienti. Promotica realizza infatti “loyalty program tailor made”, finalizzati ad ottenere risultati concreti e misurabili in termini di fatturato e di quote di mercato.

Alla data di inizio delle negoziazioni su AIM Italia, il capitale sociale di Promotica S.p.A. è rappresentato da complessive n. 16.000.000 azioni ordinarie (n. 16.341.000 azioni ordinarie assumendo l’integrale esercizio dell’opzione di greenshoe) con flottante pari al 15,00% (16,77% assumendo l’integrale esercizio dell’opzione di greenshoe), per una capitalizzazione prevista pari a € 28.000.000 (€ 28.596.750 assumendo l’integrale esercizio dell’opzione di greenshoe).

Diego Toscani, Fondatore e Amministratore Delegato di Promotica, ha così commentato l’inizio delle negoziazioni: “Oggi è un grande giorno per Promotica, siamo molto contenti dell’apprezzamento ricevuto dal mercato e dagli investitori, oltre che dal lavoro svolto dai consulenti dell’operazione.

La quotazione in Borsa rappresenta per Promotica la prima fondamentale tappa della nostra strategia di crescita, consentendoci infatti di continuare a perseguire la strategia del consolidamento aziendale accelerando l’espansione in Italia e all’estero, accrescendo la nostra visibilità nei mercati e valorizzando le opportunità derivanti dall’ingresso nel mercato dei capitali.”.