La mobilità del futuro è adesso: un webinar sui viaggi di domani

Martedì 1° dicembre dalle ore 10.00, una diretta di un’ora e mezza per parlare di un tema che sarà sempre più centrale: la mobilità smart o mobilità intelligente e come il modo di muoversi in città sta cambiando grazie anche alle tecnologie digitali.

Insieme ad Alfonso Ruffo, direttore editoriale di Economy Group, protagonisti imprenditori e istituzioni si confronteranno su come avere un sistema di trasporto sostenibile ma che garantisca efficienza, accessibilità e sicurezza ai cittadini.

Interverranno: Domenico Mangiacapra, presidente di Henshin, che racconterà quali sono le soluzioni proposte per la mobilità e per il sistema dei trasporti. L’assessore alla mobilità e viabilità del Comune di Pordenone, Cristina Amirante che ci parlerà di come la città si sta attrezzando nella ridefinizione di un sistema urbano in grado di sostenere e integrare diversi sistemi di trasporto; Narciso Gaspardo, presidente di Tpl Friuli Venezia Giulia ci illustrerà come è stata affrontata, in questo delicato momento dovuto all’emergenza Covid, la criticità legata ai mezzi di trasporto pubblico, in particolare in merito all’affollamento dei passeggeri.

Ennio Cascetta, ordinario di pianificazione dei sistemi di trasporto Università Federico II di Napoli, tra i massimi esperti del Paese, ci aiuterà a comprendere lo stato di avanzamento in Italia e in Europa delle politiche e delle implementazioni verso la Smart Mobility. Con il direttore generale di ALIS (Associazione per la Logistica e l’Intermodalità Sostenibile), Marcello Di Caterina discuteremo di come logistica e intermodalità sostenibili sono cardini di un’organizzazione compatibile con i canoni della Smart Mobility.

Chiuderà l’evento Salvatore Margiotta, sottosegretario di Stato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che tirerà le fila degli argomenti emersi durante la mattinata.