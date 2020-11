Iervolino Entertainment stringe un nuovo accordo con la serba Archangel Digital

Iervolino Entertainment Spa (“IE”), società quotata sul mercato AIM Italia attiva nella produzione e co-produzione di contenuti cinematografici e televisivi per il mercato internazionale, annuncia la firma di nuovi contratti con la società serba Archangel Digital Studios per la concessione in licenza dei diritti d’autore dei secondi 18 episodi della web series “Puffins: impossible”.

L’accordo segue i Memorandum of Understanding firmati con il governo della Repubblica Serba e con la società Archangel Digital Studios comunicati il 5 giugno scorso, e la firma dei contratti relativi ai primi 18 episodi comunicati il 7 settembre.

Nel dettaglio, l’accordo prevede che Archangel Digital Studios ottenga il diritto per lo sfruttamento dei diritti d’autore dei personaggi animati della serie “Puffins” (le “Intellectual Properties”) e per il processo produttivo (la “Pipeline”) della web-series animata targata IE. Il Gruppo Iervolino Entertainment, dal canto suo, investirà nel progetto e, attraverso la controllata serba Iervolino Studios, fornirà la produzione esecutiva dei nuovi episodi della serie denominata “Puffins: impossible”.

I contratti firmati oggi prevedono per il Gruppo Iervolino Entertainment ricavi per circa 5,9 milioni di euro, che saranno realizzati a partire dall’esercizio corrente per poi proseguire nell’esercizio successivo. Le relative produzioni esecutive sono già iniziate.