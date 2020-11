Contro lo spauracchio Sca serve usare sistemi di pagamento agili

Dal 1° gennaio scatterà l'obbligo per chi vende online di essere "compliant" con la nuova disposizione Sca, ovvero Strong Custom Authentication, una modalità a due fattori che dovrebbe rendere più sicure le transazioni. Ma tra i venditori è scattato l'allarme: non tutti, in questo momento, hanno modo di sviluppare nuovi sistemi di sicurezza, ma senza di essi non sarà possibile completare le transazioni. A rischio 108 miliardi di vendite in Europa.

“Nonostante gli allarmismi sollevati, riteniamo che la SCA, se ben implementata all’interno di una strategia cliente-centrica, possa essere di supporto per una maggiore sicurezza nei pagamenti online. Circa il 69%1 degli acquirenti abbandona il carrello al checkout per motivi legati alla mancata fiducia nel sito, assenza del metodo di pagamento preferito, checkout troppo lento e altri motivi. Offrire uno strumento di pagamento come MyBank che consente di iniziare e concludere la transazione nell’online banking degli utenti rafforza la fiducia e la protezione dell’identità digitale degli stessi che si traduce in sicurezza online sia per gli acquirenti che per gli esercenti.” ha commentato Giorgio Ferrero, CEO di PRETA la società che detiene e gestisce la soluzione MyBank.

“Come per tutte le innovazioni, è necessario un lavoro di education graduale senza stravolgere le abitudini di cittadini e imprese. Con MyBank abbiamo adottato quest’approccio graduale al digitale proprio facendo leva sull’online banking, anche in ottica di sviluppo europeo. Va in questa direzione anche il recente tavolo di lavoro congiunto con iDEAL, giropay, eps, tre altre soluzioni di pagamento europee basate sull’online banking (OBeP) che ambisce a superare l’attuale frammentazione e offrire uno strumento di pagamento semplice per rendere le operazioni di tutti i giorni più rapide, fluide e al tempo stesso sicure. “

La modalità di pagamento MyBank abilita l’accesso controllato al conto del debitore da parte del creditore, in tempo reale, previo consenso del titolare dei dati e senza la necessità dell’intervento di terze parti. Ed è proprio nel passaggio cruciale del consenso all’esecuzione dell’operazione di pagamento che MyBank ha richiesto da sempre alle banche aderenti al circuito, l’implementazione della doppia autenticazione, poi evoluta in SCA. In altre parole, facendo della sicurezza della transazione uno dei suoi pilastri fondamentali, MyBank consente a banche ed esercenti di poter contare su uno strumento già pienamente in linea con gli standard tecnici di regolamentazione in tema di autenticazione forte del cliente e comunicazione sicura (RTS) previsti dalla seconda direttiva europea sui servizi di pagamento (PSD2). Nel concreto, consumatori e aziende che scelgono di pagare con bonifico MyBank immediato, irrevocabile e precompilato, seguono le procedure della SCA previste dalla propria banca nell’accesso all’online banking e nella convalida della transazione.