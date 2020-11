Navigator senza più... bussola. Rasizza: "Pronti a collaborare per ricollocarli"

I navigator sono quella figura mitologica che avrebbe dovuto aiutare i percettori del reddito di cittadinanza a trovare un'occupazione. Solo che, da aprile, rischiano di restare loro stessi senza un lavoro. I loro contratti a tempo determinato, infatti, non verranno rinnovati a meno di incredibili colpi di scena. Per questo Rosario Rasizza, il presidente di Assosomm - l'Associazione Italiana che riunisce le agenzie per il lavoro - si è sentito in dovere di intervenire, dichiarandosi pronto a collaborare con il ministero del Lavoro e con Anpal per trovare una soluzone.

«La nostra perplessità - dichiara il presidente di Assosomm e amministratore delegato del gruppo Openjobmetis - in merito ai navigator e alla loro efficacia non è mai stata un mistero, ma come sempre vogliamo essere costruttivi: si tratta di figure su cui si è investito pubblicamente e che hanno ricevuto una formazione, desideriamo dunque renderci nuovamente disponibili per trovare insieme una soluzione per valorizzarle al meglio. Vediamo diverse possibili opzioni, dal supporto al ricollocamento all'assorbimento nelle nostre fila. Le idee e le strade non mancano. Speriamo quindi di poterci sedere presto a un tavolo di confronto per identificare le migliori».