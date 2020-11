Blockhain Italia diventa partner ufficiale di Algorand

Con un comunicato ufficiale Algorand, blockchain mondiale di nuova generazione in grado di garantire sicurezza, prezzi competitivi e rapidità delle transazioni, annuncia il lancio dell’Algorand Partner Program (APP), una rete di 12 società partner ufficiali che in tutto il mondo abilitano e forniscono più velocemente e più facilmente prodotti e servizi basati sulla blockchain al settore pubblico, ai professionisti e ai privati.

Tra le 12 società a entrare nella rete di APP c’è l’italiana Blockchain Italia.io S.r.l.: fondata nel 2018, è una società di software con sede a Milano, presente anche a Genova, Roma e Madrid, specializzata in soluzioni fintech e blockchain. I risultati 2019 di Blockchain Italia.io S.r.l. vedono un incremento del fatturato del 135% a 833 mila euro e un incremento dell’EBITDA (ovvero gli "utili prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e degli ammortamenti") del 253% a 155 mila euro.

Questo il commento a caldo di Pietro Azzara, CEO di Blockchain Italia.io S.r.l. e Presidente dell’associazione Italia4Blockchain:

“Siamo entusiasti di essere tra le prime 12 società al mondo che sono diventate partner ufficiali di Algorand e di continuare a collaborare con il team attraverso questa nuova partnership per costruire prodotti e soluzioni di nuova generazione e continuare ad aiutare aziende, professionisti e pubblica amministrazione nel loro percorso verso l'adozione della blockchain. Crediamo fortemente nel progetto di Algorand e riteniamo che grazie alle sue caratteristiche, che riescono a coniugare decentralizzazione, scalabilità e sicurezza, si possa considerare una Blockchain di terza generazione e di primo livello su cui sviluppare soluzioni adatte a migliorare l’efficienza dei processi aziendali. Per questo abbiamo puntato su Algorand già più di un anno fa e costruito piattaforme come Dedit.io, che funzionano anche su questo protocollo innovativo”.

E infatti Dedit.io, fruibile anche tramite API (Application Programming Interface), rende la blockchain a "portata di tutti", permettendo ad aziende di ogni dimensione, professionisti e pubblica amministrazione di attestare e dimostrare l'esistenza e l'originalità di qualsiasi documento digitale in un determinato momento, ed è l’unica piattaforma in Europa che permette di “notarizzare” (così viene definito il processo con cui i dati si rendono immutabili sulla blockchain) su Algorand, blockchain sviluppata proprio da un italiano, il Premio Touring Silvio Micali.