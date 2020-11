Al via N26 Smart, il nuovo conto digitale premium per risparmiare

La mobile bank N26 annuncia il lancio di N26 Smart unnuovo conto premium disponibile in abbonamento che si aggiunge a N26 You e N26 Metal e che offre ai clienti l'accesso alle più apprezzate funzionalità di gestione dei propri risparmi con un ottimo rapporto qualità-prezzo, al costo di soli 4,90 euro al mese.

Il nuovo abbonamento mensile coniuga i tradizionali vantaggi del conto digitale di N26 con nuove funzionalità che aiutano la clientela a gestire i propri risparmi con semplicità e sicurezza:

Supporto telefonico dedicato che si aggiunge alla chat per l’assistenza disponibile all’interno dell’app

L’attivazione della nuova funzionalità “Spiccioli”, che arrotonda automaticamente ogni acquisto e permette di mettere da parte la differenza per aiutare i clienti ad accrescere i propri risparmi in modo semplice e con il minimo sforzo

prelievi ATM gratuiti illimitati da qualsiasi ATM in Italia, pagamenti gratuiti in tutto il mondo in qualsiasi valuta e offerte e vantaggi dei partner selezionati

La possibilità di scegliere tra cinque colori diversi per la N26 Smart Mastercard - Sabbia, Rabarbaro, Antracite, Oceano e Acquamarina – per personalizzare al meglio la carta secondo i propri gusti



I sottoscrittori di N26 Smart avranno accesso a tutti i vantaggi innovativi che caratterizzano l'esperienza N26, che non prevede né documenti cartacei, né filiali - dall’apertura del conto 100% digitale alle notifiche istantanee, dalla categorizzazione automatica degli acquisti attraverso la funzione Statistiche, ai pagamenti gratuiti in tutto il mondo anche su mobile grazie ad Apple Pay e Google Pay, dall’accesso allaversione digitale della Mastercard N26 attraverso l’app fino alla protezione dei propri risparmi fino a un massimo di 100.000€, così come previsto dalle normative relative alla tutela dei depositi.

Il lancio di N26 Smart segna il primo passo di una serie di aggiornamenti che nei prossimi mesi coinvolgeranno tutti i prodotti gratuiti e premium di N26. Tra questi si segnala l'adeguamento dell'offerta di N26 Standard, che continuerà ad essere accessibile senza costi mensili, per supportare le operazioni bancarie cardless per un'esperienza al 100% digitale. N26 You evolverà in N26 International, con nuove funzionalità che consentiranno di ridurre a zero le commissioni durante i viaggi, lo shopping e l'invio di denaro all’estero. Infine, N26 Metal diventerà N26 Unlimited, un'esperienza di digital banking completa con funzionalità bancarie premium che includono una carta iconica in acciaio inossidabile, un pacchetto assicurativo sui viaggi e vantaggi ed esperienze sempre più più esclusive per i clienti.

“Crediamo che tutti dovrebbero avere l’opportunità di gestire il proprio denaro a seconda delle proprie priorità finanziarie e del proprio stile di vita. Oggi, in un momento in cui domina l’incertezza, sono sempre di più i consumatori che si rivolgono al digital banking per ottenere sicurezza ma anche comodità. N26 Smart offrirà ai clienti tutte le nostre funzionalità più popolari e apprezzate, una scelta che consente di avere a portata di mano strumenti intelligenti a un prezzo competitivo, che permetterà a chiunque di gestire il proprio denaro in modo digitale, con sicurezza e semplicità", ha dichiarato Valentin Stalf, co-fondatore e CEO di N26.

Il nuovo abbonamento N26 Smart e le modifiche previste ai prodotti esistenti di N26 nascono dall’analisi delle preferenze dei clienti, una conoscenza maturata in cinque anni di studio attento delle preferenze degli utenti. Infatti, recenti sondaggi effettuati da N26 hanno rivelato che il 59% degli italiani si sono ritrovati a pagare commissioni inaspettate, che ammontano a una media di €32,84 all’anno.

"N26 è stata tra le prime a proporre un modello di abbonamento freemium nel settore bancario. Continuiamo a credere che i servizi bancari digitali debbano essere gratuiti, in modo che chiunque possa accedere ai propri risparmi in modo semplice e trasparente utilizzando il proprio smartphone. Oltre a continuare ad offrire gratuitamente i nostri conti bancari digitali, stiamo ampliando la nostra gamma di abbonamenti premium a valore aggiunto per offrire ai nostri clienti l'accesso a funzionalità bancarie avanzate oltre che a sconti, vantaggi e benefici aggiuntivi a un prezzo accessibile. Offrendo una gamma più ampia di funzionalità e prodotti per soddisfare le crescenti esigenze dei consumatori in modo responsabile ed equo, stiamo facendo dei passi decisivi verso un futuro in cui tutto il banking sarà digitale", ha aggiunto Andrea Isola, General Manager Italia e South East Europe di N26.

I vantaggi di N26 Smart saranno disponibili anche per i liberi professionisti e i lavoratori autonomi nell'abbonamento N26 Business Smart, che offrirà tutti i vantaggi di un conto premium personale N26 Smart, oltre alle offerte e ai vantaggi pensati apposta per i clienti business e un cashback dello 0,1% su tutte le spese effettuate tramite carta.