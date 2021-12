Nella filiera di Enel i fornitori possono crescere

Puntare sulla crescita dei fornitori significa investire sul futuro della filiera, indirizzandolo verso obiettivi strategici che sarebbero impossibili da conseguire altrimenti. È quello che ha deciso di fare Enel con i propri fornitori: supportare il loro percorso di crescita finanziaria e manageriale, contribuire a una maggiore efficienza dei costi, all’innovazione e alla sostenibilità, all’internazionalizzazione e all’espansione delle attività anche ad altre aree merceologiche. Come? Attraverso il Programma Sviluppo Fornitori Enel, avviato nel luglio dello scorso anno per supportare 500 fornitori strategici, ed esteso oggi ad oltre 6mila fornitori qualificati e in fase avanzata di qualifica.

«Con l’ampliamento della platea del Programma Sviluppo Fornitori vogliamo accompagnare un numero maggiore di imprese verso una crescita sostenibile capace di aumentare la loro competitività ed efficienza e allo stesso tempo contribuire alla creazione di valore per le comunità in cui operano», spiega a Economy Alda Paola Baldi, responsabile Procurement di Enel Italia. Promuovere ed incentivare la sostenibilità di tutta la filiera di fornitura significa aiutare i fornitori a crescere insieme ad Enel. La sfida più ambiziosa è quella della transizione energetica, che «coinvolge necessariamente anche i nostri fornitori nel perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione, attraverso la crescita delle energie rinnovabili, della digitalizzazione delle reti e dell’elettrificazione dei consumi. I fornitori giocano un ruolo cruciale per il raggiungimento dei target che il nostro Gruppo si è posto», sottolinea Alda Paola Baldi. «I temi Esg e la sostenibilità sono al centro della nostra cultura aziendale, profondamente permeati nell’organizzazione e nelle strategie del Gruppo Enel, rappresentano una parte fondamentale del nostro business e poter contare su una supply chain resiliente e sempre più sostenibile è elemento imprescindibile. Su questi aspetti Enel vuole essere leader e fungere da traino per tutta la supply chain stimolando motivazione e commitment nei propri partner sui medesimi obiettivi di sviluppo sostenibile».

L’adesione è gratuita ed Enel supporta le aziende anche nell’individuare i percorsi più adatti ai rispettivi obiettivi

Il Programma si rivolge alle aziende, con sede o filiale in Italia, qualificate o in fase avanzata di qualificazione nell’albo dei fornitori di Enel, con valore della produzione fino a 250 milioni di euro che potranno beneficiare dell’accesso ad un ecosistema di opportunità attraverso servizi erogati da aziende attive nei settori di riferimento a condizioni vantaggiose dal punto di vista economico e/o di accesso al servizio rispetto a quelle generalmente applicate. Si va dagli strumenti finanziari che possano facilitare l’accesso alla liquidità nonché promuovere e supportare la crescita ai programmi di formazione sia manageriale che tecnica per favorire la riconversione del business verso la transizione energetica, dai servizi di consulenza su sostenibilità e circular economy, strategica, per M&A e l’internazionalizzazione, all’accesso a cataloghi di mezzi di trasporto e macchine da lavoro, fino ai servizi per l’ottenimento di certificazioni. Particolare attenzione viene posta ad iniziative per supportare la riconversione e la diversificazione dei business come lo “Sportello imprese”, che consiste in incontri periodici con le singole aziende della generazione tradizionale volti ad accompagnarle in processi di crescita e riqualificazione verso ambiti in espansione come le rinnovabili o nuovi servizi legati all’efficientamento energetico. Un altro esempio, appena concluso, è l’iniziativa, svolta in questo caso in collaborazione con Unindustria e Digital Innovation Hub Lazio, che ha coinvolto imprese operanti nelle centrali Enel di Civitavecchia e Montalto di Castro in un assessment digitale, a valle del quale sono state condivise le aree di miglioramento e forniti strumenti concreti per un programma di trasformazione digitale.

Il ventaglio delle opportunità è in continuo ampliamento. Non solo: l’adesione al Programma Sviluppo Fornitori è gratuita ed Enel supporterà le aziende anche nell’individuare i percorsi più adatti ai rispettivi obiettivi di crescita (il regolamento del programma è disponibile nel sito https://globalprocurement.enel.com/).