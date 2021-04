Md, il bilancio del 2020 fa meglio delle attese: vendite su del 15%

MD S.p.A. chiude il 2020 registrando un incremento delle vendite nette del 15% rispetto al 2019, risultato che supera significativamente la crescita media registrata da Nielsen per il retail discount (+8,7 %).

MD si conferma seconda insegna discount a capitale italiano, la terza per fatturato. La quota detenuta da MD nel settore sale al 15,5% contro il 15,1% dell’anno precedente e il fatturato netto 2020 si attesta a 2,816 miliardi di euro, con un utile netto di 68,5 milioni di euro, +56% sul 2019, ed Ebitda del 6,47% pari a 182,243 milioni di euro che registra un +30,9% sul 2019.

La pandemia non ha fermato lo sviluppo rete che ha rispettato le previsioni di inizio anno con l’apertura di 39 nuovi punti vendita, tra diretti e affiliati, distribuiti in tutte le Regioni italiane.

Il programma di sviluppo per l’anno in corso, ancora più ambizioso, prevede 47 nuovi punti vendita – 35 diretti e 12 affiliati – con superfici vendita da 1.000/1.500 mq. dotati di ampi parcheggi, come previsto dal format dell’insegna - e la ristrutturazione di altri 35.

In corso anche il completamento del nuovo centro logistico di Cortenuova (BG) che sarà operativo a inizio 2022, con l’inaugurazione di una prima area destinata alla movimentazione dei prodotti freschi già entro la fine di giugno di quest’anno.

Gli investimenti stanziati per il 2021 ammontano a 385 milioni di euro, di cui 95 destinati al completamento di Cortenuova che si estende su un’area totale di 270.000 mq. A lavori ultimati, diventerà il più importante polo logistico del settore discount, dotato di tecnologie e attrezzature all’avanguardia per la movimentazione delle merci. Fiore all’occhiello, un silos completamente automatizzato di 32 mt di altezza in grado di stoccare fino a 40.600 posti pallet.

Nel corso del 2020 sono stati oltre 1.000 i nuovi assunti, portando il numero degli addetti a 8.500 persone, operative nei circa 800 punti vendita, negli 8 centri logistici, nelle due sedi di Gricignano d’Aversa e Trezzo d’Adda. Per l’anno in corso si prevedono 800 nuove assunzioni.

Tra il 2019 e il 2020 si è registrato anche un sensibile sviluppo dell’e-commerce no food, avviato da MD fin dal 2015: un’esperienza che, allo scoppiare dell’emergenza, ha consentito all’insegna di rispondere immediatamente alle nuove necessità di shopping virtuale deli Italiani. Attualmente MDwebstore.it registra più di 300.000 iscritti e 500.000 visite medie mensili.

“Sono ovviamente lieto dei risultati - commenta il Cav. Patrizio Podini, Presidente di MD S.p.A. - Nascono da un’esperienza condivisa con clienti e dipendenti tutti, in un periodo drammatico in cui è cresciuta la coesione intorno al marchio MD, percepito come vicino e famigliare, attento e partecipe alla realtà del Paese e dei territori in cui si muovono i nostri punti vendita. Puntiamo a crescere per toccare quota 1.000 punti vendita in 5 anni superando i 3 miliardi di fatturato, attraverso investimenti, innovazione, rigore nelle scelte, qualità al miglior prezzo, senza perdere questo spirito solidale che ci ha consentito di crescere anno dopo anno”.

Lo sviluppo sostenibile è entrato da almeno un decennio nell’agenda delle priorità di MD, tradotto in azioni concrete nella salvaguardia dell’ambiente e nel sociale.

· Impianti fotovoltaici istallati presso la sede di Gricignano di Aversa e presso il deposito di Dittaino.

· Efficientamento energetico dei punti vendita e delle sedi attraverso l’adozione di led di nuova tecnologia e basso consumo, l’adozione di sistemi di misurazione e controllo da remoto dei consumi e della temperatura per una migliore gestione dei carichi.

· Progressiva introduzione nella flotta di automezzi innovativi in cui non solo il gruppo motore è alimentato esclusivamente a metano LNG (liquido), ma anche il gruppo refrigerante dell’automezzo.

· “La Buona Spesa non solo a parole”, progetto avviato nel 2019 in occasione dei 25 anni dell’insegna, il cui primo atto è stata l’adozione di 23.850 pioppi necessari a neutralizzare le emissioni di 25 mezzi di trasporto della flotta MD. Questa iniziativa ambientale continua, con l’obiettivo di arrivare a compensare le emissioni dell’intera flotta di camion. Co-protagonisti sono gli stessi clienti di MD, sensibilizzati sulla necessità di preferire, anche nel carrello della spesa, scelte sempre più green per un futuro sostenibile.

· Altra finalità del progetto “La Buona Spesa non solo a parole” è il sostegno delle fasce più deboli, attraverso donazioni e iniziative solidali. L’Albero della vita, Fondazione Veronesi, Telefono Rosa e Ospedale Cotugno sono solo alcuni degli enti sostenuti nell’ultimo anno.

· “Tu acquisti. Noi doniamo. Senza spendere di più!” è il claim dell’ultima iniziativa solidale in collaborazione con il Banco Alimentare che distribuisce quotidianamente cibo a milioni di persone in difficoltà in tutta Italia. Iniziativa che si avvale di un approccio tecnologico all’avanguardia, grazie a Goodify, partner strategico del progetto solidale MD, oggi la prima piattaforma italiana di social goodness, nata con l’obiettivo di fare del bene grazie agli acquisti.

Grande attenzione anche al welfare aziendale. Durante l’emergenza sanitaria, l’azienda si è distinta per la vicinanza ai suoi dipendenti, con la sottoscrizione di una polizza assicurativa delle Generali Assicurazioni in caso di Covid, premi aggiuntivi, buoni spesa e altre agevolazioni che ne fanno un’azienda con un alto tasso di fedeltà lavorativa.