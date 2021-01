Partnership tra Gruppo VéGé e Everli per il servizio di spesa a domicilio

Gruppo VéGé, primo Gruppo della Distribuzione Moderna nato in Italia, e Everli, marketplace per la spesa online, annunciano la firma di un accordo di partnership per l’estensione a tutto il network nazionale di vendita VéGé del servizio di spesa online con consegna a domicilio. L’intesa raggiunta tra Gruppo VéGé e Everli avrà una durata triennale e trasferisce su scala nazionale le collaborazioni già attivate con successo da Metro Italia e Bennet, imprese che fanno parte del network VéGé.

Il coinvolgimento dell’intera rete delle imprese associate a Gruppo VéGé, che comprende 33 catene a marchio indipendente presenti sul territorio nazionale con circa 3.500 punti di vendita, permetterà a queste ultime di mettere a disposizione della clientela un’esperienza di acquisto comoda, semplice e veloce che, in tempi di perdurante emergenza sanitaria, ha assunto di fatto la valenza di servizio utile a ridurre i rischi di esposizione al contagio.

Everli, precedentemente nota come Supermercato24, è una piattaforma per la spesa online che si caratterizza per la possibilità offerta all’utente di scegliere l’insegna di fiducia tra quelle presenti nell’area circostante, accedere a promozioni dedicate e selezionare i prodotti preferiti all’interno di un ampio assortimento. L’ordine online viene affidato a uno Shopper, che provvede a effettuare gli acquisti presso il punto vendita selezionato e alla consegna della spesa a domicilio o all’indirizzo indicato dal cliente, all’orario concordato.

“Sono convinto da tempo che il futuro della Distribuzione si giochi nella capacità di essere un riferimento costante nelle scelte e nelle esperienze di acquisto del cliente, con il punto vendita fisico centrale soprattutto per il fresco, il freschissimo ed il grocery di servizi, mentre le modalità di shop online e delivery rappresentano ulteriori possibilità orientate prevalentemente alle scorte e agli acquisti ripetitivi.“ - dichiara Giorgio Santambrogio, Amministratore Delegato di Gruppo VéGé - ”Il consumatore tradizionale ormai si è evoluto ed è diventato omnicustomer e la tecnologia è parte integrante della shopping experience, dentro e fuori il punto di vendita. La collaborazione con Everli è un passo concreto in questa direzione, che ci permette di ampliare la nostra capacità di soddisfare le esigenze del cliente, mettendo a disposizione delle imprese socie di Gruppo VéGé soluzioni per diventare sempre di più multitouch con strumenti che sono omnichannel. In questo modo possiamo offrire un’esperienza d’acquisto nuova, pratica e sicura, accessibile mattino e sera sette giorni su sette.”

"Durante l’emergenza sanitaria l’utilizzo della nostra piattaforma ha raggiunto picchi di traffico decuplicati rispetto ai mesi precedenti, e siamo riusciti a gestire questa incredibile richiesta grazie alla nostra tecnologia e alla capacità di ridurre le complessità legate alla spesa in maniera veloce e innovativa per il consumatore” - commenta Federico Sargenti, Amministratore Delegato di Everli. “L’intesa con Gruppo VéGé è per noi una sfida entusiasmante, considerate la rilevanza e la distribuzione sul territorio nazionale del loro network di vendita, ma è anche una straordinaria opportunità per migliorare ulteriormente il nostro prodotto e rafforzare la nostra presenza al Centro-Sud, raggiungendo un numero sempre più ampio di clienti. Siamo certi che riusciremo a portare rapidamente a regime un servizio efficiente e capillare in tutta Italia.”