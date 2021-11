Formazione: Fiege logistics con università di Verona per master in logistica Logimaster

Verona, 10 nov. (Labitalia) - Fiege Logistics Italia, azienda specializzata nella gestione logistica omnichannel, sarà al fianco dell’università di Verona anche nell’edizione 2021-2022 del master in logistica 'LogiMaster', da oltre vent’anni punto di riferimento per la formazione in campo logistico. Fiege Logistics Italia è sponsor del master da due anni, in una collaborazione virtuosa che ha portato in azienda gli studenti dello scorso anno accademico per alcune lezioni teorico-pratiche direttamente nell’hub logistico Fiege di Nogarole Rocca, sito di ultima generazione all’avanguardia in Italia, e che ha riguardato anche il personale in azienda, con un area manager di Fiege tra i frequentanti del Master e due brillanti studentesse accolte in azienda per un tirocinio trimestrale immersivo nel mondo della logistica.

"La collaborazione con l’Università di Verona per la realizzazione del LogiMaster è la prova concreta dell’impegno di Fiege Logistics Italia per la formazione", dichiara Marcello Casalini, site leader Fiege Logistics Hub Nogarole Rocca. "Questa esperienza non solo rappresenta per noi un’occasione di scambio di competenze con il territorio e un punto di incontro con le nuove generazioni, ma ci permette anche di contribuire alla creazione di una vera e propria community di esperti di logistica, un settore interessante, complesso e in continua crescita", prosegue Casalini.

"LogiMaster è il master universitario più longevo dell’università di Verona. Giunto alla XXI edizione, che partirà a gennaio 2022, è un percorso formativo innovativo per la logistica e il supply chain Management in cui allievi e imprese integrano competenze pratiche e nuovi approcci gestionali", commenta Barbara Gaudenzi, direttore LogiMaster. "L’unione delle ricerche universitarie guidate dal team di LogiMaster e il network di aziende sono il vero valore aggiunto del Master. Il percorso formativo vede gli studenti intervenire in sfide aziendali pensate per spingerli alla ricerca dell’eccellenza nelle loro scelte professionali. Grazie alla collaborazione con le imprese e i centri di ricerca, LogiMaster ha creato una attiva rete di relazioni, nazionali e internazionali, per offrire un’esperienza formativa efficace", conclude.