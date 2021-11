Fisco, Bonetti: 'Assegno unico universale misura semplice ed efficiente, sarà cambio di passo'

Roma, 8 nov. (Labitalia) - "Lo strumento che abbiamo costruito vuole essere efficiente e semplice. Semplifica molto le procedure, ci sarà un sito su cui fare domanda e caricare l'Isee, e la famiglia saprà quantificare mese per mese la cifra precisa tra assegni familiari e detrazioni che riceve, che oggi invece è difficile calcolare. In una fase iniziale ci sarà bisogno di tutti, e quindi sarà necessaria un'alleanza tra governo, Inps, parti sociali, e Caf, che saranno inevitabilmente protagonisti". Lo ha detto la ministra per la Famiglia, Elena Bonetti, intervenendo in video collegamento al convegno 'Al centro della riforma. Un fisco più equo per persone e comunità', organizzato da Caf Cia a Roma, commentando l'assegno unico universale.

E' un provvedimento "che costerà 20 miliardi all'anno e segna un cambio di passo nel mettere al centro le famiglie in un momento di ripartenza, vendendoli come soggetti capaci di produttività, ma è anche un modo diverso di vedere la fiscalità".

"Il green pass è stata una misura centrale messo in campo dal governo per la riattivazione dell'attività produttiva, promuovendo il lavoro e permettendo una ripresa ragionata", ha concluso.