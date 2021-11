Saliola (Manageritalia): "Mettere in sinergia risorse Capitale per produrre qualità"

Roma, 4 nov. (Adnkronos/Labitalia) - “È necessario mettere in sinergia le risorse della Capitale per produrre qualità in ogni campo anche perché oggi ci sono le condizioni per uno sviluppo ad alto valore, grazie all’atteso cambio di passo e ai grandi eventi che ci attendono e che coinvolgeranno soprattutto il settore dei servizi". Lo ha detto Roberto Saliola, presidente di Manageritalia Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna e Umbria nel corso dell'evento 'La bellezza assopita di Roma. Progettualità e managerialità per la città che si risveglia' tenutosi al Tempio di Adriano a Roma.

"Dobbiamo -ha sottolineato Saliola- guardare avanti e terziario, competenze e managerialità sono le chiavi di volta del rinnovamento e della crescita. Su questo settore, variegato e complesso, ma ricco di opportunità, occorre puntare per la rinascita di Roma", ha concluso Saliola.