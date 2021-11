Cybersecurity, Bellini (Google): 'Per utenti tenere insieme completezza e semplicità'

Milano, 3 nov. (Adnkronos/Labitalia) - "Il compito delle grandi aziende di tecnologia è tenere insieme due parole che fanno fatica a stare insieme completezza e semplicità". A dirlo Enrico Bellini, government affairs and public policy manager di Google, intervenendo al #FestivalFuturo 2021, l'appuntamento di Altroconsumo volto a indagare sui cambiamenti in atto nella nostra società attraverso momenti di discussione e confronto con esperti, professionisti e rappresentanti di diversi settori.

"Da un lato - spiega - ci sono i rischi on line dall'altra c'è la necessità di avere un maggiore controllo sui propri dati. Per fare questo occorre lavorare affinché si abbiano strumenti di tutela per la privacy sempre più forti. L'empowerment dell'utente on line è la caratteristica principale che unisce Google con Altroconsumo".