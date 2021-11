Fico da record in ponte Halloween, 30 mila visitatori da tutta Italia a Bologna

Bologna, 2 nov. (Adnkronos/Labitalia) - Sono stati oltre 30.000 i biglietti staccati da Fico Eataly World nel fine settimana di Ognissanti che ha segnato il passaggio da ottobre a novembre. Per l’occasione, il Parco del cibo di Bologna ha proposto al proprio pubblico un ampio ventaglio di eventi dedicati a tutta la famiglia: dal classico “dolcetto o scherzetto” allo spettacolo di Halloween nella Casa delle Bolle dedicato ai bambini, fino alla marcia degli Zombie che ha invaso il parco la sera del 31 ottobre.

Tante iniziative per permettere a bambini e adulti di trascorrere un Halloween divertente e all’insegna del cibo, ma non solo. Passata infatti la notte delle streghe, anche durante il 1° novembre tantissimi visitatori hanno scelto Fico per trascorrere una giornata tra degustazioni, tour, relax ed esperienze immersive alla scoperta della cultura enogastronomica italiana.

“Dalla recente riapertura cresce ogni settimana il pubblico di Fico, segno dell’apprezzamento degli ospiti a questo nuovo parco tematico, che permette di unire i piaceri della buona tavola ad un sano divertimento -spiega l’ad di Fico, Stefano Cigarini commentando i risultati del weekend di Halloween Ognissanti-. Percepiamo l’entusiasmo degli ospiti che vengono a scoprire il nuovo Fico e ci auguriamo che il parco del cibo di Bologna diventi uno dei traini per la ripartenza del turismo della regione e di tutta Italia”.