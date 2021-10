Recovery: Csel, domani tavolo tecnico sui primi progetti avviati del Pnrr

Roma, 25 ott. (Labitalia) - Adesso che il Pnrr è ufficialmente partito, sono in corso di pubblicazione i bandi per i primi progetti e il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha messo nero su bianco le istruzioni tecniche per la loro selezione. Entro la fine del 2021 è previsto il raggiungimento di numerosi milestones e target ma, da quanto emerge dalla cabina di regia del “Pnrr”, la strada che porta ad una piena soddisfazione degli obiettivi posti è ancora lunga. Tuttavia, molti bandi sono stati presentati e numerosi progetti sono già stati avviati. Questi hanno visto l’introduzione di nuove regole tecniche per la gestione delle attività e il relativo monitoraggio.

Di questo si parlerà domani nel tavolo tecnico da titolo “I primi progetti avviati del ‘Pnrr’” organizzato domani in video streaming dalle 10 alle 12 nell'ambito del Progetto “Next Generation EU– EuroPA Comune, dal Centro Studi Enti Locali in collaborazione con il Dipartimento Economia e Management dell’Università degli Studi di Pisa. Il tavolo vuole essere un momento di riflessione per gli iscritti al Progetto di quelle che sono le prime esperienze portate avanti dagli Enti Locali.

Durante l’evento interverranno amministratori locali che presenteranno le attività che stanno svolgendo nell’ambito del “Pnrr”, le difficoltà incontrate e le modalità con cui sono riusciti a programmare le proprie iniziative progettuali. Conduce e modera il Giornalista Francesco Selvi (Consulente del Governo Gentiloni nella XVII Legislatura), introducono di Nicola Tonveronachi (ad Centro Studi Enti Locali Spa) e Iacopo Cavallini (Dem Unipi). I relatori sono: Piero Pelizzaro - Chief resilience officer Comune di Milano, Vanni Resta - Europrogettista ed esperto valutatore Commissione UE, Paola Ravenna - Dirigente del Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie Area Economico Finanziaria Comune di Venezia, Luigi Pingitore - Coordinatore tecnico per l’organo di Direzione politica Progetto “Recovery Fund Livorno”, Riccardo Sensi - Presidente Spes Pistoia, Matteo Coppi - Digital specialist Progetto Next Generation Eu - Centro Studi Enti Locali.