Nlt.market, il noleggio auto piace sempre di più ai professionisti

Roma, 25 ott. (Labitalia) - L’auto resta al centro della mobilità dei professionisti e del cosiddetto popolo delle partite iva. Suv e station wagon sono in cima alle loro preferenze. La formula del noleggio veicoli è sempre più conosciuta e apprezzata anche da questo segmento di mercato e conquista quote crescenti, a scapito della proprietà. Sono questi i principali risultati del sondaggio 'Che viaggiatore sei?', promosso dal portale www.nlt.market, l’aggregatore di offerte di noleggio a lungo e medio termine rivolto a privati e partite Iva e realizzato da Sumo Publishing (editore della rivista Fleet Magazine).

L’indagine, avviata con l’obiettivo di verificare sul campo la popolarità e notorietà della formula del noleggio, è stato effettuato on-line su un campione di 849 utenti. L’analisi conferma una volta di più la centralità dell’auto nelle scelte di mobilità degli italiani con l’82% del campione intervistato che dichiara di utilizzarla tutti i giorni e il 14% almeno una volta alla settimana.

Ma quanti chilometri percorrono mediamente al giorno i professionisti a bordo della propria auto? La pandemia ha sicuramente frenato gli spostamenti e anche adesso, l’impatto è evidente: quasi la metà dei rispondenti (48%) percorre quotidianamente meno di 50 km nelle 24 ore, mentre solo il 21% se ne lascia alle spalle oltre 100 km al giorno.

Da sempre questo segmento del mercato è quello che, complice l’uso per necessità lavorative e di rappresentanza e la possibilità di dedurre (seppur in forma limitata) alcune spese, è uno dei maggiori acquirenti diretti o indiretti (tramite noleggio) delle vetture di segmento più alto. Lo conferma una volta di più questo sondaggio: tra i veicoli preferiti spiccano i suv (utilizzati dal 33% del campione), seguiti dalle station wagon, poi dalle berline e, ultime, dalle citycar. Tra le formule di acquisizione della vettura, a contendersi il campo sono invece la proprietà dell’auto, scelta dal 69% del campione, e il noleggio, utilizzato dal 29% degli intervistati. L’auto in sharing, invece, si ferma appena sotto il 2%.

La popolarità del noleggio a breve-medio- lungo termine è cresciuta esponenzialmente negli ultimi anni. Non a caso, l’84% del campione segnala che, in passato, ha già noleggiato un veicolo.

E le formule più gettonate dagli intervistati sono proprio quelle a medio termine (57% del campione) e a lungo termine (40% del campione). Una notorietà che si spinge oggi oltre la conoscenza superficiale: 6 driver su 10 dichiarano di sapere quali servizi sono inclusi nella formula del noleggio a lungo termine e tra i più noti figurano la manutenzione e l’assicurazione (segnalate dal 94% dei rispondenti), l’assistenza stradale (88%) e il cambio degli pneumatici (79%).

Il dato più positivo per le società di noleggio arriva dalle risposte alla domanda: sarebbe disposto a noleggiare un’auto? Ben l’84% si dice pronto a valutare la formula abbandonando la vettura di proprietà.

Ma quanto sarebbero disposti a pagare mensilmente? Il 27% degli intervistati spenderebbe per il noleggio dell’auto fino a 500 euro al mese e il 23% addirittura oltre 500 euro al mese.

Una dimostrazione che il prezzo per questo segmento di mercato conta, ma la leva più importante, è certamente la qualità del servizio.