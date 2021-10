Ecommerce, Esendex: mobile messaging e sms in campo per le vendite del Black friday

Roma, 25 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Il 26 novembre è una data cerchiata in rosso sul calendario di aziende e consumatori. Sarà infatti anche in Italia il giorno del Black friday 2021, appuntamento ormai tradizionale in cui tutti i brand propongono i loro prodotti con offerte vantaggiose. Un momento cruciale, come dimostrano i dati delle vendite, che segna anche la partenza dello shopping natalizio. In realtà tutto il mese di novembre, con l’offerta anticipata del Singles’ day l’11 e quella del Cyber monday il 29 novembre, rappresenta un'opportunità unica che le aziende non possono lasciarsi sfuggire, preparandosi per tempo e calibrando la loro strategia per rafforzare customer engagement e fedeltà dei clienti. Il tutto, tenendo conto di un mercato che vede consolidarsi tendenze come la crescita dell'e-commerce, spesso tramite smartphone, accanto alle vendite nei tradizionali negozi fisici. In questo momento cruciale per il commercio, gli strumenti di comunicazione via mobile, a partire dagli sms e altre forme di messaggistica istantanea, rappresentano dunque una risorsa da non sottovalutare per le aziende e i retailer.

Nel percorso di sviluppo di una strategia di vendita sempre più interconnessa tra on line e off line, non si può dunque non tenere conto della sempre maggior diffusione ed efficacia del mobile messaging: le aziende e le organizzazioni italiane nel 2020 hanno inviato 5,3 miliardi di messaggi istantanei via mobile, registrando un tasso di apertura del 93,3%.

Un dato che emerge da un'indagine condotta nel 2021 a livello europeo da Pwc per Esendex, leader internazionale per le soluzioni di messaggistica istantanea per il business che, sulla sua piattaforma, propone una suite completa di strumenti su misura utilizzabili per tutti i canali di vendita, dall'online a quello fisico. Soluzioni di instant messaging fondamentali per creare una comunicazione efficace e adattabile alle esigenze specifiche di ogni azienda e della sua clientela.

Quello di Esendex è un approccio multicanale che riguarda ogni aspetto del rapporto con gli utenti e permette di creare conversazioni e transazioni efficaci via mobile per gestire a 360 gradi la customer experience (ad esempio con notifiche, promemoria, avvisi, tracking delle consegne e pianificazione degli appuntamenti), inviando e ricevendo sms e interagendo anche su whatsapp business e attraverso chat multichannel dedicate. Tutto ciò con la possibilità di includere collegamenti a landing page create appositamente per utilizzare soluzioni di mobile payment personalizzabili e integrabili con i sistemi di pagamento aziendali e con ogni tipo di messaggio.

Inoltre, con l'obiettivo di allargare il proprio bacino d’utenza, i merchant possono avvalersi anche di campagne di sms advertising efficienti grazie alla preventiva definizione, attraverso parametri specifici, del target che si desidera raggiungere con messaggi e modalità di invio studiati ad hoc in base alle esigenze del destinatario.

“Sono i dati a confermarlo - sottolinea Carmine Scandale, head of sales di Esendex - Italia, si tratta di servizi che influiscono positivamente tanto sulle vendite che sulla fedeltà dei clienti perché rispondono perfettamente alle loro aspettative, non solo un modo per sfruttare appieno il Black friday 2021, ma soluzioni da utilizzare stabilmente come già fanno numerose aziende in Italia e all'estero per essere veramente competitivi”.

Sono i numeri a dimostrare l'importanza del Black friday, che nell'ultima edizione è stato scelto da quasi da un italiano su quattro come momento per iniziare lo shopping natalizio (+11% rispetto al 2019). Nel 2020, nonostante le difficoltà economiche legate alla pandemia, il giro d'affari complessivo in Italia si è aggirato sui 2 miliardi di euro, con circa un consumatore su 3 che ha fatto acquisti nel week-end del ‘venerdì nero’ e con una discreta performance anche dei negozi fisici, inevitabilmente limitati dalle restrizioni del periodo.

Con il superamento della fase più difficile dell'emergenza, anche il retail tradizionale potrebbe tornare a puntare alle cifre del 2019, quando alla vigilia del Black friday si prevedeva un'adesione all'iniziativa di oltre 180mila negozi fisici, con il 41% degli italiani intenzionato a utilizzare per gli acquisti anche presso tali strutture.

Dati importanti confermati invece sul fronte e-commerce, modalità di acquisto favorita dalle particolari condizioni dello scorso anno, anche da un player che è ormai che è ormai un punto di riferimento, Amazon. Tale piattaforma nel 2020 ha fatto registrare la migliore edizione di sempre del Black friday e del successivo Cyber monday, con i suoi partner in tutto il mondo, principalmente piccole e medie imprese, che hanno ottenuto una crescita delle vendite del 60% rispetto al 2019, superando i 4,8 miliardi di dollari.

Per replicare e migliorare queste cifre nel Black friday 2021, le strategie aziendali potranno dunque giovarsi del progressivo incremento nel primo semestre 2021 del commercio al dettaglio su tutti i canali di vendita rispetto all'ultima parte del 2020, determinato soprattutto dal buon andamento del settore dei beni non alimentari. In questo contesto, è sotto gli occhi di tutti la crescita esponenziale dell’e-commerce B2C, con gli acquisti online in Italia che nel 2020 hanno raggiunto un valore di 32,4 miliardi di euro, con un +45% in particolare per i comparti di prodotto.

Non a caso, le aziende stanno incrementando il ricorso all’e-commerce, con una crescita rispetto all’epoca pre-Covid del 50% delle realtà coinvolte anche tra le pmi, che nel 40% dei casi lo considerano anche una priorità d'investimento in questo 2021.

Acquisti online, ma anche gestione successiva di quelli presso i negozi fisici, che sempre di più avvengono direttamente da mobile, in una popolazione nella quale il 97% dei cittadini ha uno smartphone, passa una media di 6 ore al giorno su Internet e sembra aver sviluppato una propensione agli acquisti tramite mobile in tutte le fasce d’età (un 80% circa abbastanza costante di utilizzatori della rete tra i 16 e i 64 anni ha dichiarato di aver acquistato almeno un prodotto online nell’ultimo mese).