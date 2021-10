Startup: Verizon e Unloc insieme per Young Entrepreneurs Challenge 2021

Roma, 21 ott. (Labitalia) - Verizon - leader mondiale nella fornitura di servizi e prodotti nei settori della comunicazione, informazione e entertainment - e Unloc - organizzazione che ha l'obiettivo di consentire ai giovani di essere changemaker innovativi - hanno lanciato Young Entrepreneurs Challenge 2021. Giunto alla sua quarta edizione, il concorso invita ogni anno gli imprenditori europei tra i 16 e i 25 anni a presentare online la loro start-up tecnologica.

Al vincitore andranno 10.000 sterline di finanziamento, oltre a un pacchetto di tutoraggio e servizi tecnologici che lo aiuteranno a realizzare il suo progetto. Inoltre, tutti i finalisti riceveranno anche un biglietto per partecipare al Global One Young World 2022 Summit di Tokyo in Giappone. Questo concorso annuale europeo per giovani e innovativi imprenditori mira ad attrarre e sostenere i changemaker di domani.

"L'Europa possiede alcuni straordinari talenti aziendali ed è un privilegio poter assistere al loro sviluppo attraverso la nostra Young Entrepreneurs Challenge", ha affermato Scott Lawrence, vicepresidente di Verizon Business in Europa. “La tecnologia è un fattore chiave per il successo aziendale - ha sottolineato - e le nuove idee imprenditoriali tecnologiche presentate dai partecipanti contribuiranno a potenziare le aziende di domani. Non vedo l'ora di vedere quali nuovi interessanti progetti saranno presentati quest'anno”.

“Ogni anno la Young Entrepreneurs Challenge diventa più grande e dinamica. L'anno scorso abbiamo registrato il più alto numero di iscrizioni di giovani imprenditori provenienti da tutta Europa che hanno presentato una vasta gamma di idee imprenditoriali straordinarie", ha dichiarato Hayden Taylor, amministratore delegato di Unloc. "Mentre il mondo riprende la vita normale dopo la pandemia di Covid-19, non vediamo l'ora di vedere quali incredibili e innovative idee imprenditoriali proporranno i giovani partecipanti per l’edizione di quest'anno, unendosi così alla schiera di giovani imprenditori che hanno vinto negli anni scorsi", haaggiunto.

Ai partecipanti viene chiesto di registrare un video di 60-90 secondi e di compilare un modulo di iscrizione online per spiegare la loro idea di business. I progetti saranno giudicati sulla base della loro fattibilità, innovazione tecnologica e sostenibilità. I finalisti si sfideranno, quindi, in un testa a testa durante un evento che si terrà a febbraio 2022, presentando la loro idea imprenditoriale dal vivo ad una giuria di esperti che rappresentano sia il mondo degli affari sia quello dell'istruzione.

Rowan Armstrong di BioLiberty è stato proclamato vincitore della Verizon/Unloc Young Entrepreneurs Challenge 2020. Durante la finale online tenutasi il 25 febbraio 2021, la sua azienda, specializzata nella realizzazione di guanti robotici per le persone che soffrono di malattie croniche come Sm e artrite, ha sfidato concorrenti di tutta Europa riuscendo a vincere 10.000 sterline di finanziamenti e un programma di tutoraggio.