Startup: Digithon 2021, al via in live streaming 6a edizione della maratona digitale

Roma, 20 ott. (Labitalia) - Tutto pronto per la sesta edizione di DigithOn: la più grande maratona digitale italiana al via domani, giovedì 21 ottobre, dalle ore 10 in live streaming su www.digithon.it. Sono 100 le startup selezionate dal comitato scientifico tra le oltre 400 candidature arrivate da tutta Italia, che spaziano tra i comparti e le tecnologie più diverse nell’ambito dei temi al centro della rivoluzione digitale, che si contenderanno la vittoria. Come sempre, gli inventors avranno a disposizione 5 minuti per il pitch di presentazione della loro idea di business alla platea di analisti e investitori nazionali e internazionali, e rispondere alle domande.

In palio il trofeo DigithOn 2021 che porta con sé un assegno da 10.000 euro offerto da Confindustria Bari Bat e altri numerosi riconoscimenti tra premi in denaro e percorsi di accelerazione e mentoring messi a disposizione dalle aziende partner, per un valore complessivo di oltre 50.000 euro. I vincitori di DigithOn 2021, decretati dal comitato scientifico insieme alle votazioni on-line, saranno annunciati domenica 24 ottobre e premiati dal presidente di Confindustria Bari Bat, Sergio Fontana. Per supportare e far vincere la propria startup preferita si può partecipare anche online sul sito www.digithon.it e seguire gli hashtag ufficiali #DigithON, #DigithON2021 e #DigithONReloaded. L’elenco completo delle startup ammesse alla finale e i relativi progetti sono consultabili sulla piattaforma www.digithon.it.

Nel corso della manifestazione, non mancheranno momenti di approfondimento e dibattito sui temi del digitale e dell’innovazione con esperti e ospiti del mondo delle istituzioni, delle imprese e dell’informazione: insieme all’ideatore e fondatore di DigithOn, Francesco Boccia, interverranno alla quattro giorni, in collegamento con le Vecchie Segherie di Bisceglie, l’ad di Tim Luigi Gubitosi (21 ottobre ore 15.30), il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani (22 ottobre ore 11), il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini (23 ottobre ore 11.30), e il Ceo di Vivendi Arnaud de Puyfontaine (24 ottobre ore 10.30).

In programma anche numerosi panel e webinar tenuti dai rappresentanti delle aziende partner di DigithOn e, novità dell’edizione 2021, ogni giornata si concluderà con i DigithOn Boot Camp: i docenti e gli sviluppatori web di Aulab - prima startup ad aggiudicarsi il Premio DigithOn nel 2016 - terranno tre workshop a tema coding, utili per supportare la formazione di startupper e imprenditori. Tra i partner di DigithOn i nomi delle più importanti imprese italiane, le Over the Top, i grandi investitori e alcune tra le principali banche del nostro Paese: Confindustria Bari Bat, Tim, Intesa Sanpaolo, Rds 100% Grandi successi, Enel, Poste italiane, Ferrovie dello Stato, Fincons, GoBeyond powered by Sisal, Gruppo Norba, Google, Mediaset, Auriga-IC406, Nexi, Philip Morris Italia, Aifi, Aulab, Bitdrome, Digital Magics, Gss-Global Security Service. Partner istituzionali: Politecnico di Bari, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Università del Salento.

A dare il via all’inizio dei lavori, giovedì 21 ottobre, alle ore 10, sarà Francesco Boccia, ideatore e fondatore di DigithOn che, dopo i saluti, passerà la parola agli inventors di Regrowth che racconteranno la crescita e il successo della loro startup, premiata da Intesa Sanpaolo Innovation Center a DigithOn 2020. Alle 10.40 la maratona entrerà nel vivo con i pitch dei primi progetti che si confronteranno con investitori e i rappresentanti delle aziende coordinati da Giuseppe Mastrodonato, Cto e cofounder di DigithOn, ed Ennio De Iapinis, Lawyer e cofounder DigithOn.

Nel corso della startup competion, interverranno, poi, alle 12, Marco Hannappel, presidente e amministratore delegato di Philip Morris Italia, su 'Le competenze digitali per il futuro del lavoro' con Gennaro Boggia, direttore del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione del Politecnico di Bari, e Giorgio Ventre, direttore del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione Università Federico II di Napoli e direttore scientifico della Ios Developer Academy, e alle ore 15.30 l’ad di Tim Luigi Gubitosi su 'Il ruolo delle tlc nella transizione digitale', intervistato da Tobias Piller, del Frankfurter Allgemeine Zeitung, Redazione Economia, redattore per l‘Industria automobilistica e mobilità, già corrispondente per l’economia italiana. Il primo giorno di maratona proseguirà fino alle 16.45, quando sarà la volta del primo DigithOn Boot Camp a cura di Aulab: 'Blockchain', coding workshop, come costruire una transizione Bitcoin in codice, tenuto da Giancarlo Valente.

Venerdì 22 ottobre la gara tra le startup riprenderà alle ore 10, mentre alle 11 il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani interverrà su 'Innovazione sostenibile nella transizione ecologica', intervistato da Tobias Piller, del Frankfurter Allgemeine Zeitung, Redazione Economia, redattore per l‘Industria automobilistica e mobilità, già corrispondente per l’economia italiana. La presentazione delle idee digitali proseguirà nel corso della giornata, lasciando spazio alle 15 all’intervento di Marina Geymonat, Innovation senior manager e responsabile Sisal Innovation Lab, su 'L'ecosistema dell'innovazione in Sisal: da GoBeyond all'Innovation Lab', e alle 16 a 'Pitch fiction', consigli per presentare al meglio un’impresa di successo, panel a cura di Patrizio Altieri e Roberto De Nicolò di Auriga IC406; alle 16.30 ancora formazione con 'Scale-up tecnologico con Laravel, come scalare un applicativo e rendere il tuo prodotto reale', workshop condotto da Francesco Talamona e Vito Di Bari di Aulab.

Sabato 23 ottobre alle 10 prenderà il via l’ultima giornata di maratona e, alle 11.30, il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini sarà intervistato dalla conduttrice di Rai1 Nunzia De Girolamo su 'Il ruolo dell’innovazione nella mobilità sostenibile'. Alle 15.30, Antonio De Girolamo, director of Solutions & Development Business Unit Manufacturing Fincons, terrà un panel su 'Open innovation per il manufacturing' e la startup competition si concluderà alle 17, con l’ultimo appuntamento con i DigithOn Boot Camp: 'Ottimizzare la metodologia di lavoro: approccio al team working con le metodologie agili' con Michele Caggiano di Aulab.

La giornata di domenica 24 ottobre sarà aperta alle ore 10 dall’intervento di Francesco Boccia che introdurrà, alle 10.30, l’intervista del Ceo di Vivendi Arnaud de Puyfontaine 'Telecomunicazioni, media e informazione. Le sfide europee. Il caso Vivendi', condotta dalla giornalista di La7 Myrta Merlino. Alle 11.20 Mario Aprile, vicepresidente Giovani Imprenditori Confindustria, interverrà su 'L’importanza delle competenze digitali nell’impresa', per lasciare finalmente spazio, alle 11.30, alla proclamazione e la premiazione dei vincitori di DigithOn 2021 con Francesco Boccia e Sergio Fontana, presidente di Confindustria Bari Bat.