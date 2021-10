Lavoro: agenzia Nhrg, corsi di formazione gratuiti nel settore It a Roma

Roma, 20 ott. (Labitalia) - Le conoscenze digitali si sono dimostrate, in questo periodo di pandemia, imprescindibili, sia da un punto di vista lavorativo, sia da un punto di vista sociale. Ed è, altresì, evidente l’importanza del ruolo che la digitalizzazione svolge nello sviluppo economico del Paese. Il vero problema, semmai, è la carenza di profili specializzati in tutti i settori dell’It. Per questo Nhrg srl, Agenzia per il lavoro, in collaborazione con Ps Lavoro, ha deciso di promuovere corsi di formazione gratuiti, altamente professionalizzanti, finanziati dal fondo Forma.Temp, finalizzati all’inserimento lavorativo dei migliori allievi presso aziende del settore It.

I corsi sono rivolti giovani neolaureati e neodiplomati su tutto il territorio nazionale, sia occupati sia disoccupati, iscritti e selezionati da Nhrg, e hanno l’obiettivo di formare le figure di: Java Front end Developer d Java Fullstack Developer. Per partecipare è necessario possedere: la laurea Triennale in discipline scientifiche o Diploma Tecnico Informatico con conoscenza di base, anche accademica, dei sistemi operativi e della programmazione ad oggetti; una buona conoscenza della lingua inglese; propensione al lavoro di gruppo e predisposizione all’apprendimento, curiosità verso il settore It.

I corsi si svolgeranno in presenza a Roma in zona Eur, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. La durata del corso è di 120 ore per la figura del Java Front End Developer con inizio l’ 8/11/2021 e termine il 29/11/2021. Per la figura del Java Fullstack Developer la durata del corso è di 248 ore, con inizio il 25/10/2021 e termine il 09/12/2021. I partecipanti che avranno frequentato il corso per almeno il 70% della sua durata (ed eventuali moduli obbligatori) conseguiranno l’attestato di frequenza. Al termine dei corsi verranno scelti i migliori partecipanti per cui sarà previsto un percorso di inserimento lavorativo stabile all'interno delle aziende clienti di Nhrg. Per i dettagli dei corsi consultare il sito www.nhrg.it. Per partecipare inviare il proprio CV aggiornato a: roma@nhrg.it, indicando nell’oggetto il corso per il quale ci si candida.