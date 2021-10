Fisco: revisori legali, bene visto conformità e abilitazione trasmissione dichiarazione redditi

Roma, 19 ott. (Labitalia) - Viva soddisfazione espressa dal Consiglio nazionale Inrl, Istituto nazionale revisori legali, per la disposizione contenuta nel decreto fiscale con la quale vi è il pieno riconoscimento ai revisori legali per il visto di conformità e la abilitazione alla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi.

Anche i revisori legali potranno essere incaricati della trasmissione delle dichiarazioni dei redditi con un implicito via libera alla successiva disposizione per il rilascio del visto di conformità. Di conseguenza anche i revisori legali potranno rilasciare i visti di conformità anche per le asseverazioni del superbonus.

Nel commentare questo provvedimento l’Inrl plaude al giusto correttivo apposto al provvedimento: “Un risultato raggiunto - ha sottolineato il presidente dell’Istituto Ciro Monetta - grazie anche alle costanti interlocuzioni istituzionali che l’Inrl ha condotto in tutti questi mesi, ribadendo la legittimità, da parte dei revisori legali quali professionisti contabili, di apporre il visto di conformità. Si tratta di un importante vittoria professionale che di fatto accerta e certifica definitivamente specifiche competenze della nostra professione contabile".