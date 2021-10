Imprese: Altromercato vince premio Aretè 2021 per comunicazione 'Consumi o scegli?'

Verona 14 ott. (Labitalia) - La campagna di comunicazione integrata “Consumi o Scegli?” realizzata da Altromercato, la prima organizzazione di commercio equo e solidale in Italia e la seconda al mondo, in sinergia con il direttore creativo Paolo Iabichino, conosciuto anche come Iabicus, è stata premiata alla 18ma edizione del Premio Aretè con il primo Premio di Categoria Impresa. Si tratta di un importante riconoscimento dedicato alla comunicazione responsabile, inserito all'interno del Salone della Csr e dell'Innovazione Sociale, il più importante evento dedicato alla sostenibilità in Italia.

“Siamo onorati di ricevere questo premio ed estremamente felici che sia stato riconosciuto il valore di questa campagna che non ha solo l’obiettivo di promuovere il nostro brand e i nostri prodotti, ma anche di mettere il consumatore ogni giorno davanti a una scelta che può fare la differenza, per lui, per le comunità e per il nostro pianeta. Altromercato chiede alle persone di scegliere, non si ferma alla pura informazione al consumatore sulle dinamiche di sfruttamento in alcune filiere produttive, ma gli chiede di diventare lui stesso attore del cambiamento, di compiere un primo passo verso un futuro più sostenibile -dichiara Alessandro Franceschini,presidente di Altromercato-. Il fatto che a premiarci sia stata una giuria così prestigiosa, ci dà la forza di continuare in questa nostra missione di immaginare un mercato equo che vuole coniugare economia ed etica, commercio e attenzione verso l’altro e verso l’ambiente.”

Un grande successo ottenuto grazie alla collaborazione con Paolo Iabichino, direttore creativo e scrittore pubblicitario, che assieme ad Altromercato e in linea con il nuovo tono di voce dell’organizzazione ha realizzato una campagna forte, diretta e incisiva che porta il consumatore a pensare e agire di conseguenza.

“Questo riconoscimento nel più importante evento dedicato alla sostenibilità in Italia è un traguardo importante per tutti noi. Altromercato, con questa campagna ha avuto il coraggio di polarizzare, di porre una scelta al cittadino e consumatore: o dentro o fuori. Con questa narrativa, nata da un lavoro corale che ha coinvolto totalmente l’unità digital e comunicazione interna di Altromercato, si porta a far scegliere la marca non solamente a comprare un prodotto -afferma Iabichino, direttore strategico della campagna “Consumi o scegli”-. Entrare in una bottega Altromercato deve farci sentire come quando entriamo in una cabina elettorale, tutti conosciamo bene il sentimento che proviamo quando andiamo a votare per il nostro Paese, quella sensazione civica di poter contribuire a fare la differenza.”

Una premiazione che si ripete a 4 anni di distanza per Altromercato che nel 2017 aveva già conquistato questo importante riconoscimento con la campagna “Ogni giorno puoi salvare il mondo”. Campagna strutturata e innovativa che enfatizzava il ruolo della responsabilità delle persone che - con le proprie scelte di acquisto - diventano un po’ eroi e “Salveranno il Mondo”.

La giuria della 18esima edizione del Premio Aretè riunita il 13 ottobre presso l’Università Bocconi di Milano è stata presieduta da Luciano Floridi, Direttore Ethic Lab Oxford University Alma Mater Research Institute for Human Centered Artificial Intelligence Bologna. Presidente della giuria stampa è Alessandro Rossi, direttore di Forbes.it, affiancato dai giornalisti Roberto Arditti (Formiche), Sebastiano Barisoni (Radio24), Roberto Bernabò (IlSole24Ore), Matteo Campofiorito (Greenstyle.it), Antonio Cianciullo (La Repubblica), Roberto Giovannini (La Stampa e Presidente Fima), Paolo Mazzanti (Askanews), Maria Cristina Origlia (IlSole24Ore), Stefano Pacifici (Metro), Massimiliano Pontillo (Osservatorio Sviluppo Sostenibile e Ambiente nei Media), Isabella Schiavone (Rai).

La campagna “Consumi o Scegli?” ha visto la collaborazione di diverse figure: Iabicus come Creative & Strategic Direction e Brand Narrative & Copywriting, Simona Placci come Art Direction, Web & Graphic Design, Movie Creator e “Caffè Manifesto” Creator, Federico Leone in qualità di Content Editor e Movie Scriptwriter, DM Commerce quale Web Development, Maria Pozzato come Digital Brand Journalist, Ilaria Fave e Lia Cecchelli come Digital Advertiser, Francesca Serra e Cinzia Capuzzo nel ruolo di Media Planner e Ufficio Stampa, Cinefood come Movie e Photo Production House, Mattia Alberani quale Movie Director, Filippo Cantoni quale Photographer, Giada Tessari nel ruolo di Movie Operative Director e Product Manager, Valeria Calamaro come Marketing Manager, Giliana Sinibaldi nel ruolo di Retail Manager, Gianluca Bertoni quale Sales Manager, Elisa Costa come Communication e Digital Manager, Stefano Lupatini nel ruolo di Coo Altromercato.

Altromercato è la principale realtà di commercio equo e solidale italiana e tra le più grandi al mondo. È un'impresa sociale formata da 94 soci e 225 botteghe, gestisce rapporti con 140 organizzazioni di produttori in oltre 40 paesi, nel Sud e nel Nord del mondo. Il lavoro di centinaia di migliaia di artigiani e contadini viene rispettato ed equamente retribuito, perché si basa su una filiera trasparente e tracciabile, che tutela i produttori, l’ambiente e garantisce la qualità dei prodotti.

Altromercato propone prodotti che hanno una caratteristica comune: sono buoni per chi li sceglie e per chi li produce. La sua gamma si compone di prodotti alimentari, molti dei quali biologici, anche freschi e una selezione di prodotti tipici italiani (Solidale Italiano), una linea di igiene e cosmesi naturale (Natyr), articoli di artigianato per la casa e ricorrenze, abbigliamento e accessori della linea di moda etica. Le principali referenze sono presenti anche in 1500 punti vendita della grande distribuzione e 2000 negozi specializzati bio, oltre che in ristoranti, mense scolastiche, bar ed erboristerie, gruppi di acquisto solidale.