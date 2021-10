Ex Ilva: Binetti (Udc), 'salute e lavoro non siano più in contrapposizione'

Roma, 8 ott. (Labitalia) - “La 49esima Settimana sociale della Chiesa cattolica italiana si svolgerà alla fine di ottobre a Taranto. Non poteva essere scelta una location più significativa. La città pugliese è stata da sempre protagonista di una dialettica contorta che ha messo in contrapposizione due diritti fondamentali: il lavoro e la salute. Solo in tempi recenti ci si è resi conto che il livello di inquinamento atmosferico prodotto dalle acciaierie dell’Ilva ha creato veri e propri disastri ambientali. L’Ilva è un punto di riferimento importante per il nostro Paese. È però inaccettabile che per garantire il diritto al lavoro debba essere sacrificato quello alla salute”. Lo dichiara Paola Binetti, senatrice dell’Udc e promotrice del convegno ‘Il pianeta che speriamo’ che si svolgerà lunedì alle 16 nella sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, a Roma.

L’iniziativa sarà l’occasione per dare il via alla 49esima Settimana sociale della Chiesa cattolica italiana, un appuntamento fisso a cadenza pluriennale che prevede momenti di approfondimento e confronto con esperti, testimonianze, lavori di gruppo ed elaborazione di proposte concrete. Quest’anno avrà luogo a Taranto dal 21 al 24 ottobre. La sostenibilità ambientale ed economica sarà al centro dell’agenda dell’evento che sarà organizzato da Sua Eccellenza Monsignor Filippo Santoro, Arcivescovo Metropolita di Taranto. “Monsignor Santoro- aggiunge Binetti- si è battuto enormemente per garantire una sintesi tra lavoro e salute, evitando la soluzione drastica della chiusura dell’Ilva e svolgendo un ruolo significativo nei processi di bonifica del territorio. Le Settimane sociali esprimono da sempre il linguaggio dei cattolici in politica e nel tessuto sociale. La politica è chiamata ad affrontare seriamente i temi della sostenibilità ambientale, economica e sociale”.

Lunedì, dunque, Chiesa e politica si confronteranno sui temi della sostenibilità ambientale e lavorativa e sulle scelte che dovranno essere intraprese in vista del futuro. Il Parlamento, oltre che dalla senatrice Udc Paola Binetti, da sempre vicina alle tematiche sociali, sarà rappresentato dall’onorevole Maurizio Lupi, dalla senatrice Patty L’Abbate, dall’onorevole Flavia Piccoli Nardelli e da Teresa Bellanova, senatrice e viceministra alle Infrastrutture e alla Mobilità sostenibile. In rappresentanza della Chiesa interverranno, invece, Monsignor Francesco Pesce, Rettore di San Gregorio Nazianzeno presso la Camera dei deputati, e Sua Eccellenza Monsignor Filippo Santoro, Arcivescovo Metropolita di Taranto e organizzatore delle Settimane Sociali.