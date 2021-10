Fondirigenti, tre premi di laurea nel nome di Taliercio

Roma, 5 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Il premio è intitolato a Giuseppe Taliercio, il direttore dello stabilimento petrolchimico Montedison di Porto Marghera rapito e ucciso dalle Brigate rosse proprio 40 anni fa, e insignito postumo della medaglia d’oro al valor civile. Tre premi di laurea da 3mila euro ciascuno, agli studenti che abbiano conseguito una laurea magistrale con una tesi sulla transizione digitale, sulla sostenibilità, l’inclusione e la diversità di genere, le nuove forme di lavoro agile. A promuoverlo è Fondirigenti, il Fondo leader in Italia per la formazione dei manager, con oltre 13mila aziende associate e 80 mila dirigenti, la cui Fondazione prende il nome proprio da Taliercio.

“Dedicare a Taliercio la Fondazione - ricorda il presidente del Fondo, Carlo Poledrini - promossa da rappresentanti delle imprese e dei dirigenti italiani è apparso naturale, per la corrispondenza tra il suo pensiero e agire professionale e la mission della Fondazione che si pone proprio come obiettivo primario la diffusione della cultura e della formazione manageriale in Italia”. “Giuseppe Taliercio - sottolinea il direttore generale di Fondirigenti, Massimo Sabatini - ha incarnato in anni molto difficili i valori della managerialità, della competenza e del dialogo: con questa iniziativa Fondirigenti intende non solo preservarne il ricordo, ma anche promuovere questi stessi valori presso le nuove generazioni".

Le domande per l’assegnazione delle borse di studio potranno essere inviate sino al prossimo 12 novembre, da laureati magistrali che abbiano discusso la loro tesi fra i'1 gennaio 2021 e il 12 novembre 2021, appartenenti alle seguenti facoltà: Economia, Sociologia, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Psicologia, Scienze della Formazione, Ingegneria o Statistica. Per presentare la propria candidatura il voto di laurea non potrà essere inferiore a 95/110. La domanda, correlata della relativa documentazione dovrà essere inviata via e-mail al seguente indirizzo: premiogiuseppetaliercio@fondirigenti.it. Sarà uno speciale comitato di valutazione ad esaminare gli elaborati e ad aggiudicare i tre premi di laurea, entro il mese di dicembre 2021. I premi saranno assegnati nel corso di un apposito evento pubblico.