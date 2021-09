Infortuni, Bettoni (Inail): "Basta morti sul lavoro concretizzare impegni assunti con presidente Draghi"

Roma, 29 set. (Labitalia) - "Adottare soluzioni efficaci per contrastare il fenomeno delle morti sul lavoro è una priorità non più rinviabile. E' indispensabile una reale ed effettiva collaborazione tra tutti le istituzioni competenti per dare concretezza ai primi impegni assunti nel corso dell’incontro tra il presidente Draghi e le organizzazioni sindacali". Lo dice all'Adnkronos/Labitalia Franco Bettoni, presidente dell'Inail.

"Per contrastare il fenomeno degli infortuni sul lavoro - sostiene - è giusto intensificare controlli e sanzioni, mirare ad un valido coinvolgimento delle Regioni e delle Asl, ma occorre soprattutto attuare politiche di prevenzione incisive e l’Inail, come sempre, è a completa disposizione sia per la progettazione che per l’esecuzione di ogni iniziativa reputata utile".

"In linea - avverte Btetoni - con quanto affermato dal ministro Orlando, l’Inail può sicuramente ricoprire un ruolo attivo nella definizione di un Piano straordinario che vada ad analizzare le cause che provocano gli incidenti mortali, tenendo in considerazione le peculiarità di ogni settore produttivo e i rischi presenti nelle diverse attività".

"Le dinamiche - sottolinea - che portano a questi drammatici eventi devono essere oggetto di studio nell’ottica di individuare interventi di prevenzione mirati".

"Inail - assicura il presidente dell'Istituto - continuerà ad impegnarsi per individuare maggiori risorse per potenziare la funzione di prevenzione e assicurativa dell’Istituto, consolidando la sinergia con istituzioni, parti sociali, enti e organismi del settore, con l’obiettivo di garantire un miglior soddisfacimento delle tutele dei lavoratori e delle loro famiglie e rispondere alle esigenze delle imprese lungo una traiettoria virtuosa di crescita in sicurezza".