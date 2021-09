Made in Italy: Manifatture Sigaro Toscano lancia Assolo Trilogia, 3 nuove 'note' di Kentucky

Roma, 24 set. (Labitalia) - "Ai virtuosismi del primo 'violino', Assolo, si affianca ora la soave musicalità di un’Arpa e la pizzicata dal ritmo intenso e corposo di un Basso: Manifatture Sigaro Toscano lancia una nuova sinfonia di gusti e il solista diventa una Triologia; ne esce fuori un piccolo 'complesso' di tre sigari fatti a mano, di dimensioni magnum, fuori dal comune, Assolo d’Arpa, Assolo di Basso e Assolo, tutti capaci di sprigionare un accordo intenso e unico in tre sfumature per tre differenti fasce di Kentucky: italiana fermentata, italiana e nordamericana. Tre sigari, tre fasce, un unico ripieno di tabacchi Kentucky italiani e nordamericani per far assaporare l’impatto della fascia sul gusto del sigaro e permettere di scoprire come la fascia incida anche sull’esperienza di fumo". E' quanto si legge in una nota di Manifatture Sigaro Toscano.

Dopo il successo nel 2019 di Assolo, Manifatture Sigaro Toscano presenta oggi alla sua platea di fumatori esperti, una nuova esperienza, in un’evoluzione che parte da una fumata di carattere in un perfetto equilibrio tra potenza e personalità. La nuova Trilogia si presenta infatti con un’immaginaria scala timbrica: Arpa, la più equilibrata, apre un crescendo di intensità che passa per Assolo fino ad arrivare alle note più intense del Basso, come spiega Stefano Mariotti, amministratore delegato di Manifatture Sigaro Toscano: “Questo nuovo sigaro Toscano ha un forte valore simbolico: rappresenta il ritorno ad un evento in presenza. Dopo mesi difficili in cui abbiamo dovuto ridurre fino ad annullare i momenti di contatto, finalmente torniamo a guardarci negli occhi e celebriamo questo momento con un sigaro dal forte potere evocativo, già nel nome: un solista in un’orchestra. E’ infatti un prodotto di alta qualità, frutto del lavoro congiunto, quasi orchestrale, delle tante persone coinvolte nella filiera del Kentucky, del mondo agricolo e dell’industria. Un forte impegno per mantenere in Italia una materia prima di qualità, dare un futuro alla filiera e offrire agli appassionati un sigaro unico e impossibile da imitare”.

I sigari Assolo D’Arpa e Assolo di Basso nascono infatti dall’attenzione allo sviluppo della filiera italiana del tabacco Kentucky che è da sempre uno dei punti di forza di Manifatture Sigaro Toscano: la fascia selezionata di Kentucky italiano della Valtiberina. Per produrre questa nuova forma di sigari magnum le sigaraie più esperte della Manifattura di Lucca di Mst hanno svolto un training dedicato. La tiratura limitata è dovuta infatti proprio alla maggior complessità e al maggior tempo necessario per la sua realizzazione.