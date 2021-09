Callipo: bonus asilo tra i nuovi benefit per i dipendenti

Roma, 15 set. (Labitalia) - Siglato un nuovo accordo con il sindacato Fai-Cisl alla presenza del segretario generale Onofrio Rota e dei vertici sindacali territoriali. Un ulteriore incentivo per sostenere le esigenze familiari dei lavoratori e migliorarne la qualità della vita. Un bonus 'nido e asilo' per supportare i genitori presenti nella famiglia Callipo nel miglioramento del work-life balance. E’ questo il contenuto alla base del nuovo accordo sottoscritto oggi tra Callipo, azienda calabrese con una storia di 108 anni nelle conserve ittiche di qualità, e il sindacato Fai Cisl alla presenza del segretario generale Onofrio Rota, del segretario generale Fai Cisl Calabria Michele Sapia, del segretario generale Fai Cisl Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia Daniele Gualtieri e del responsabile di Area dell’agenzia Openjobmetis, Domenico Totino.

Il bonus 'asilo e nido' vuole essere un sostegno concreto per tutti i dipendenti con figli della Giacinto Callipo Conserve Alimentari e verrà riconosciuto su base mensile per un importo massimo di 120 euro a figlio. Una nuova iniziativa per un’azienda che vanta un consolidato sistema di welfare aziendale, come testimoniano i numerosi interventi messi in atto negli anni per migliorare il benessere dei lavoratori e l’introduzione di moderne politiche di incentivi con l’obiettivo di migliorarne la qualità della vita privata e lavorativa.

“Questa iniziativa, alla quale teniamo molto, è nata dal desiderio di contribuire concretamente alle necessità familiari dei nostri collaboratori. Si tratta di un’azione rivolta a tutti i dipendenti con figli minori a carico, compresi quelli interinali che fanno capo alla Openjobmetis perché riteniamo che vada riconosciuta pari dignità a tutti. Tra l’altro è nostra volontà estendere questo beneficio anche agli altri dipendenti delle società del Gruppo Callipo. La presenza oggi in azienda del Segretario Generale della Fai-Cisl Onofrio Rota e dei vertici territoriali, a cui va il mio più sentito ringraziamento, testimonia che il confronto e il dialogo costruttivo portano sempre risultati soddisfacenti per tutte le parti sociali”, dichiara il presidente Pippo Callipo.

“L’azienda Callipo dimostra ancora una volta di mettere al centro, oltre alla politica della qualità, la valorizzazione del capitale umano, consolidando le relazioni sindacali con la nostra segreteria territoriale e con la Rsu aziendale, cui va il nostro ringraziamento. È questa la strada maestra per conciliare l’incremento della produttività aziendale con il benessere e la qualità della vita dei dipendenti”, commenta il segretario territoriale Daniele Gualtieri. “Oggi scriviamo un’altra bella pagina delle relazioni nell’ambito dell’industria alimentare calabrese”, sottolinea Michele Sapia, segretario generale della Fai Cisl Calabria, che parla di “un importante risultato frutto del confronto responsabile tra impresa e sindacato”.

Un commento positivo giunge anche dal segretario generale della Fai Cisl nazionale, Onofrio Rota: “La determinazione dei delegati e dei nostri dirigenti territoriali e il confronto coltivato in Callipo hanno consentito di formulare risposte sempre più puntuali e aggiornate alle necessità dei lavoratori, e anche questo accordo è prova di quanto si possa fare in termini di welfare senza gravare ulteriormente sulla spesa pubblica a carico della collettività”.

L’attenzione al benessere dei lavoratori è diventato un valore forte e identitario dell’azienda guidata dalla famiglia Callipo che ha sviluppato una politica di welfare che tiene conto delle moderne esigenze dei lavoratori e mira a migliorarne la qualità della vita. Sempre rivolta alle famiglie è la possibilità di far frequentare gratuitamente ai figli dei dipendenti, per il secondo anno consecutivo, i corsi di pallavolo organizzati dalla Callipo Sport per sostenere il diritto allo sport tra i più giovani. A tutto questo si aggiungono gli altri benefit già consolidati tra cui l’assistenza sanitaria mediante convenzioni mediche, premio di produttività, momenti conviviali, formazione, convenzioni e prestiti aziendali agevolati, servizio di ascolto e consulenza a sostegno dei dipendenti.