SIECVI sceglie Target Motivation per eventi virtuali e in presenza

(Adnkronos) -

Venezia, 5 Agosto 2021. Oltre 30 anni di esperienza, operatività internazionale e la capacità di stupire con soluzioni innovative per ogni progetto sono i punti di forza di Target Motivation. Quelli che hanno convinto la Società Italiana di Ecocardiografia e CardioVascular Imaging (SIECVI) ad affidarsi all’agenzia specializzata in eventi per l’organizzazione del Congresso SiecVIrtual delle Regioni 2020 e del Congresso Nazionale SIECVI 2022.

Il 14 e il 21 novembre 2020, la prima edizione digitale del Congresso delle Regioni si è realizzata grazie all’attività di Target Motivation nell’ambito congressuale online. L’agenzia ha infatti messo a punto una piattaforma di videostreaming via desktop, con la possibilità per i partecipanti di interagire attraverso le chat e i momenti dedicati al Q&A.

È stata poi implementata una piattaforma per gli espositori e un servizio di assistenza tecnica con mail dedicata. Tutto per offrire al partecipante un’esperienza interattiva e coinvolgente. Un lavoro che ha visto l’agenzia impegnata a 360 gradi: dalla segreteria organizzativa, con il contatto di tutti i relatori e i partecipanti, alla regia dell’evento.

Il Congresso Nazionale SIECVI in programma per maggio 2022 invece si svolgerà nella tradizionale formula in presenza e avrà una location d’eccezione: il NH Laguna Palace di Venezia. La struttura, selezionata in esclusiva per la manifestazione, ospiterà 500 persone e 14 sponsor del settore medico scientifico.

L’appuntamento ruoterà intorno al concetto della nuova normalità, il titolo del congresso è infatti The New Normal. Il tema è più attuale che mai, perché la pandemia ha cambiato la popolazione nel profondo, incidendo non solo sulla maniera di rapportarsi, ma anche nel modo di pensare e affrontare le situazioni, soprattutto a livello comunicativo.

L’intento di SIECVI è quindi di applicare il nuovo approccio al primo evento residenziale che vedrà l’utilizzo delle tecnologie di comunicazione come parte integrante. Senza però dimenticare la storia della Società, che nel 2022 raggiunge la ventesima edizione dell’evento.

È in questa combinazione di autorevolezza e attenzione al cambiamento che il supporto di Target Motivation gioca un ruolo cruciale per la riuscita dell’evento. L’agenzia si occuperà degli allestimenti e dei servizi audio video fornendo soluzioni all’avanguardia e originali. Provvederà poi a tutte quelle attenzioni che una realtà solida deve garantire ai propri invitati: prenotazione di hotel per il pernottamento, supporto con personale in loco, servizi F&B e molto altro ancora.

In particolare, SIECVI ha inoltre scelto di affidare all’agenzia la gestione di segreteria organizzativa, trasferimenti, allestimenti per sponsor. E anche l’organizzazione delle cene in esterna a Venezia, con location mozzafiato scelte appositamente per gli ospiti del Congresso Nazionale 2022.