Vacanze, ecco l'app per prenotare postazione in riva al mare

Roma, 2 ago. (Labitalia) - Non più soltanto ombrelloni e sdraio, ma anche postazioni di lavoro in riva al mare prenotabili in tutta Italia, via app, per aziende e professionisti che scelgono di lavorare da remoto. Dopo i primi esperimenti di lavoro 'vista mare' del 2020 (come il progetto di lavoro in barca a vela lanciato l’anno scorso dal comune di Brindisi) l’estate 2021 registra il consolidamento della tendenza, con la diffusione, nelle località di villeggiatura del paese, di un nuovo tipo di struttura ricettiva, a metà tra stabilimento balneare e coworking. Segno dei tempi, e del fatto che il lavoro agile, la flessibilità lavorativa e la mobilità dei dipendenti sono modalità di lavoro sempre più diffuse.

A confermarlo arriva anche Nibol (www.nibol.co), l’app dell’ufficio diffuso creata da Riccardo Suardi, che per primo ha intuito il potenziale di realizzare un’infrastruttura tecnologica che mettesse in rete uffici, coworking, sale riunioni e postazioni di lavoro - gli 'hotdesk' - in strutture distribuite in tutto il territorio nazionale, per mettere a disposizione di aziende e professionisti, potenzialmente, "l’ufficio distribuito più grande del mondo".

"In sostanza, diamo alle aziende una piattaforma completa per la gestione dello smartworking: da un lato, offriamo un sistema di mappatura e gestione degli spazi interni, che permette ai dipendenti, ad esempio, di prenotare scrivanie o sale riunioni in ufficio; dall’altro, mettiamo a disposizione di aziende e professionisti network di oltre 100 location esterne (da coworking a postazioni di lavoro agile) prenotabili attraverso la nostra App, per abilitare le nuove forme di lavoro ibrido e diffuso - spiega Riccardo Suardi, founder della startup, che continua - Da fine maggio abbiamo notato che cresceva l’esigenza, in aziende e professionisti, di trovare postazioni di lavoro fuori dalle città, in location a metà tra il lavoro e il tempo libero: così siamo andati alla ricerca di nuovi spazi che rispondessero a questa esigenza. Oggi, tramite la nostra app, è possibile prenotare postazioni di lavoro in oltre 25 città: abbiamo uno stabilimento balneare in riva al mare a Messina, un 'rural coworking' in Toscana, un hotel a 50 metri dal mare a Rimini e diversi coworking in tutta Italia, da Riccione a Napoli fino alle Marche”.