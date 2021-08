Dl Semplificazioni: Unasca, patenti nautiche, visite mediche in autoscuole e agenzie pratiche

Roma, 2 ago. (Labitalia) - Nautica, visite mediche per i rinnovi o il rilascio delle patenti nelle scuole nautiche, autoscuole e studi di consulenza automobilistica. Con la conversione in legge del 'Decreto semplificazioni' dello scorso 29 luglio, si dà un più capillare servizio sul territorio a una platea potenziale di circa un milione di diportisti.

"Un esempio di vera semplificazione – commentano Emilio Patella e Giuseppe Guarino, rispettivamente segretario nazionale delle Autoscuole e scuole nautiche e degli Studi di consulenza automobilistica e nautica Unasca - che avvicina un servizio importante per i tanti diportisti italiani o chi lo voglia diventare e si appresta perciò a conseguire la patente nautica".

"Ringraziamo - aggiungono - i componenti della commissione Trasporti della Camera dei deputati che sin dal marzo scorso hanno recepito l’importanza di questa proposta di cui Unasca è stata promotrice e che ha poi preso forma in un emendamento, al Dl Semplificazioni, votato lo scorso 20 luglio. Un segnale di attenzione per i diportisti, per il quale Unasca ringrazia le forze politiche e il governo".