Imprese: Emg, Giuseppe Saccà amministratore delegato di 302 Original content

Roma, 28 lug. (Labitalia) - Piero Crispino, ceo e co-fondatore di 3zero2tv, divenuta nel maggio 2021 sotto la sua direzione 302 Original content - società di produzione di contenuti originali del gruppo internazionale Emg - lascia dopo 20 anni la guida della società per la quale ha firmato importanti successi, nazionali e internazionali, quali Colorado, Alex & Co, Penny on Mars fino al recentissimo Marta & Eva. Al suo posto subentra Giuseppe Saccà, già direttore generale e responsabile dei contenuti della stessa società dal marzo 2021, nonché produttore di film pluripremiati e apprezzati da pubblico e critica tra i quali 'Favolacce', 'La terra dell’abbastanza', 'La tenerezza'.

Giuseppe Saccà assume il ruolo di amministratore delegato della newco 302 Original content con la missione di proseguire il percorso virtuoso della casa di produzione, innovando i contenuti e mettendo a disposizione di 302 Original content la sua riconosciuta capacità di talent scout. Shaun Gregory, amministratore delegato del gruppo Emg, ha dichiarato: "Sono entusiasta di annunciare la nomina di Giuseppe Saccà quale amministratore delegato di 302 Original content. Giuseppe è un esperto dirigente, profondo conoscitore dell’industria dei contenuti e della produzione audiovisiva in Italia, come dimostrato dai numerosi e importanti riconoscimenti conseguiti negli ultimi anni. Ha già ricoperto con successo per noi il ruolo di direttore generale e per tale ragione, in questa fase cruciale, la sua nomina ha rappresentato una scelta naturale, costituendo una leadership innovativa per l'azienda. Non vedo l'ora di lavorare a stretto contatto con lui e, a nome di tutti in Emg, gli auguriamo ogni successo".

Giuseppe Saccà, in occasione della nomina ad amministratore delegato, ha dichiarato "Sono consapevole di raccogliere una importante eredità. Ringrazio Emg e Shaun Gregory per la fiducia accordatami. Sono in corso importanti e repentini cambiamenti che stanno ridisegnano la fisionomia del mercato audiovisivo mondiale. 302 Original content, forte di un solido gruppo industriale alle spalle, punta ad allargare ulteriormente la sua presenza nel mercato con la consapevolezza di volere intercettare tali cambiamenti per trasformarli in opportunità".