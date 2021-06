Previdenza: Previndai finanzia futuro giovani, assegnati 3 premi di laurea

Roma, 30 giu. (Labitalia) - Previndai, il Fondo di previdenza complementare dei manager ha assegnato tre premi di laurea ad altrettanti studenti che si sono distinti per le loro tesi in materia di scienze attuariali applicate alle assicurazioni sociali. L’iniziativa, giunta alla VI edizione, è nata per onorare la memoria di Franco Di Giovambattista, direttore generale del Previndai, scomparso prematuramente nel 2015. Il premio, del valore di 3 mila euro ciascuno, intende riconoscere l’attività di ricerca su materie assicurative e previdenziali, valorizzando così lo studio e la crescita dei più giovani in un settore ad alta specializzazione. Ecco i nomi dei vincitori dell’edizione 2020: Nicholas Marconi con la tesi 'Risk evaluation in private pension funds through stochastic multi-state model'; Simone Pirovano con la tesi 'Projection of mortality tables: a neural network approach'; Carol Miriam Spizzichino con la tesi 'Un modello di rete neurale profonda per la stima della superficie di mortalità dall’aspettativa di vita alla nascita'.

"Come presidente del Fondo sono orgoglioso di poter portare avanti questa lodevole iniziativa e di premiare questi giovani talentuosi", ha dichiarato Francesco Di Ciommo, presidente Previndai e da qualche giorno Prorettore dell’Università Luiss 'Guido Carli'. Il quale ha così concluso: "Si resta studenti per tutta la vita: nel mondo sempre più complesso, mutevole e competitivo in cui viviamo, è indispensabile coltivare la cultura della formazione continua e del continuo miglioramento. Franco Di Giovambattista, a cui questo premio è intitolato, ha lasciato nel Fondo una grande testimonianza in questo senso, non solo dal punto di vista della crescita professionale, ma anche personale ed umana".

Il direttore generale del Fondo, Oliva Masini, ha inoltre sottolineato: "Franco Di Giovambattista è sempre rimasto estremamente affezionato all’ambiente universitario e in particolare a quello attuariale e sul lavoro era una persona attentissima alla formazione continuativa. L’istituzione del Premio di laurea nel 2015 ci è sembrato il modo migliore per ricordare la sua straordinaria persona". Previndai è il fondo pensione dei dirigenti industriali il cui rapporto di lavoro è regolato dal Ccnl per le aziende produttrici di beni e servizi sottoscritto da Confindustria e Federmanager o da un diverso contratto, comunque sottoscritto da almeno una di tali parti. Maggiori informazioni sul fondo e sul premio di laurea sono disponibili su www.previndai.it.