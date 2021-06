Gruppo Ebano, Diego Dalla Palma tra i 'maestri' dei mini corsi Cef Publishing

Roma, 30 giu. (Labitalia) - L’estate 2021 offre nuove opportunità on line di formazione personale grazie al lancio del nuovo digital store Cef Publishing per consentire a chiunque di avvicinarsi all'universo CorsiCef della formazione a distanza. Un catalogo di opere che spaziano dall’area animal care alla wellness&beauty, con minicorsi acquistabili on line, per approfondire nel dettaglio temi specifici in maniera veloce, efficace e aggiornata. A portata di clic le ultime novità e i grandi successi dell’azienda editoriale leader nella fad, per scoprire in digitale tutta l’offerta formativa creata da esperti nel settore.

Cef Publishing è la casa editrice di riferimento per chi cerca nuove chance di realizzazione personale e lavorativa, grazie a pubblicazioni approfondite nel campo della formazione professionale. Il catalogo propone anche occasioni di aggiornamento nel settore della saggistica culturale e scientifica, tra supporto cartaceo tradizionale, e-book e innovative forme digitali di e-learning, smart e social learning. Le pubblicazioni rappresentano il focus dell’offerta formativa di Cef Publishing, a partire dai volumi dedicati ai servizi per gli animali e i loro padroni.

Cef è una società del Gruppo Ebano, fondato e guidato dal Presidente di piccola industria e vice presidente nazionale di Confindustria Carlo Robiglio. Il Gruppo, con 9 società controllate, 15 partnership produttive, più di 250 dipendenti e collaboratori, tramite la controllata Cef Publishing, è anche certificato dal programma Elite di Borsa Italiana per i requisiti di affidabilità e trasparenza richiesti dai principali investitori istituzionali.

"Il settore dell’animal care - spiega il gruppo in una nota - sta crescendo di anno in anno, aprendo le porte a diverse professionalità accomunate da un importante fattore: la passione per gli amici a quattro zampe. Che si tratti di hobby oppure di lavoro, sono necessarie professionalità e competenze specifiche, occorre tenersi sempre aggiornato, approfondire la conoscenza delle caratteristiche delle diverse razze per avere gli strumenti adeguati. Un ampio apparato iconografico accompagna i testi in un percorso interessante e ricco di informazioni preziose. Le ultime novità in uscita questa estate: Le principali razze canine e feline e i nuovi animali da compagnia".

"Il mondo della moda - ricorda - del lifestyle e del wellness non sono mai stati così presenti nella nostra società e così a portata di mano, come con la proposta dedicata di Cef Publishing: pagine sulla ricerca di armonia con se stessi e con gli altri per il raggiungimento dell’equilibrio interiore. I titoli sono affidati a coloro che alla bellezza e al benessere hanno dedicato tempo e passione, esperti di immagine, professionisti specializzati e altamente qualificati. Dalle pillole di bellezza di una guru dell’estetica, Anna Del Prete, con i trucchi quotidiani per piacere e per piacersi, alla guida per eccellenza della vera bellezza tra carta e e-learning firmata dall’icona mondiale Diego Dalla Palma: Come rendersi speciali. Ai volumi è affiancata una grande novità digital: video-tutorial in realtà aumentata visualizzabili direttamente sul proprio dispositivo mobile a partire dalle immagini stampate per un’esperienza come in real life, disponibili dall’app new learning Cef.

"L’eccellenza italiana indiscussa del mondo food - conclude la nota - non poteva mancare nella proposta editoriale acquistabile sul nuovo sito CorsiCef: per chi ama la cucina fuori dagli schemi, dagli addetti ai lavori ai principianti ai fornelli, a chi cerca segreti e riflessioni sul mondo della cucina. Dai prodotti dop e igp alle specialità regionali, dal manuale per la gestione di attività ristorative al social eating. Viaggi per tutti i gusti attraverso le grandi eccellenze italiane dei prodotti certificati, alla scoperta della grande tradizione culinaria del nostro Paese, curati da massimi esperti nel settore di riferimento. Tra le ultime uscite l’analisi attenta e sensoriale Sapore è sapere. L’analisi sensoriale in cucina del sommelier Daniele Maestri e La ristorazione collettiva. Storia, gestione e organizzazione di un’attività in crescita di Antonio Preanò, consulente per la ristorazione e l’innovazione".

I minicorsi sono la vera novità dell’attività editoriale di Cef Publishing. Corsi smart erogati in modalità e-learning per PC, tablet, smartphone, con volumi, verifica finale e rilascio di Attestato. La prima creazione, in risposta alla pandemia mondiale del 2020, con Salute e sicurezza per tutti, progetto completo del Cef con volumi, piattaforma e-learning, autoverifiche e attestato finale. Il primo corso completo per ogni esigenza didattica e professionale, per la prevenzione e profilassi per la corretta gestione delle relazioni sociali e delle attività professionali, contro Covid e fake news, per restare aggiornati e gestire i virus in futuro, con supervisione scientifica di Fabrizio Pregliasco, uno dei maggiori virologi italiani. Per i professionisti e gli amanti dei cani Cef Publishing ha pensato a minicorsi animal care in partnership con PetMe e Zampando, con la collaborazione dell'educatore e addestratore cinofilo Riccardo Bottone, professionista ufficiale riconosciuto Enci.

Per approfondire le dinamiche del comportamento canino o diventare padroni e addestratori consapevoli, per essere informati sulle normative vigenti e le caratteristiche fisiche e comportamentali del proprio animale. L’offerta può essere integrata con pacchetti di consulenza dedicata con un addestratore, per un filo diretto con gli esperti e una vera esperienza di smart learning.

Il nuovo sito vuole essere una finestra digitale nel mondo editoriale di Cef Publishing, per offrire a tutti le ultime novità della formazione a distanza a portata di clic, tra pubblicazioni e minicorsi. Un design innovativo e interattivo permette di navigare e scegliere le tematiche più adatte alla propria passione e professione. Smart, digital ed estremamente dettagliato, per scegliere consapevolmente l’innovazione di CorsiCef.