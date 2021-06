Estate: Fit Parade, sneakers e smartphone per per restare in forma anche in vacanza

Roma, 25 giu. (Labitalia) - Un paio di comode sneakers, scarpe da ginnastica, sempre al seguito e smartphone a portata di mano per tenere il conto dei passi: così resta in forma anche in vacanza. Bando alle vecchie abitudini, ce lo ha insegnato il lockdown: ci si può allenare anche in casa o all’aria aperta. A firmare la Fit Parade per affrontare le ferie estive senza perdere il tono muscolare sono Daniela Biscarini, Raffaella Biscarini e Sarah Schubert, le tre founder della startup Doomore, tra le prime piattaforme online con programmi di allenamento sportivo da remoto, monitorati da trainer qualificati.

Sono poche le regole per mantenersi in forma anche in vacanza: "La nostra Fit Parade consiglia di infilare in valigia l'occorrente per portare l'esercizio fisico ovunque - dichiarano le tre fondatrici - tanto per cominciare, liberi di osare sull’outfit ma no a compromessi sulle scarpe da ginnastica, privilegiare le lunghe camminate e lasciare a casa l'auto. Scegliere la giusta playlist è un segreto per sentire meno la fatica. La maggior parte delle persone concorda sul fatto che d’estate e in vacanza ci si debba riposare, ma anche il movimento è rilassante, soprattutto se condiviso e condito di divertimento. Pare infatti che a saltare le onde per un'ora si arrivino a bruciare fino a 400 calorie". "Se abbiamo la possibilità di trovare una buona connessione in vacanza, potrebbe essere l'occasione ottimale per un allenamento online. Tra le tipologie di esercizi migliori ad alta intensità e utile per migliorare la resistenza - proseguono - possiamo far riferimento al circuito del Tabata: in posizione di plank occorre mantenere la schiena allineata con le gambe per 20 secondi e a seguire un po’ di recupero. Sit Up pancia in su e ulteriori 10 secondi di pausa. Ripetere per quattro circuiti per un totale 3 minuti e 50 secondi".

Doomore è un hub del fitness che consente di allenarsi con le stelle dello sport: dalla campionessa mondiale di scherma, Margherita Granbassi, all’oro olimpico di Taekwondo e team manager della nazionale italiana, Carlo Molfetta, fino al pugile campione mondiale dei pesi supermedi Wba, Giovanni De Carolis. Doomore.fit è sport e divertimento senza confini né pregiudizi. La piattaforma ha, infatti, l'obiettivo di creare una comunità che possa allenarsi on-line, ma senza rinunciare alla socializzazione. Le distanze vengono definitivamente azzerate creando uno e mille luoghi, pensati per una e mille persone, dove si può arrivare con un solo click e interagire tra i partecipanti alle lezioni, essendo in collegamento diretto con l'istruttore, esattamente come accade in palestra o durante le lezioni collettive all’aperto.