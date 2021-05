Fisco: tributaristi, su riforma videoconferenza con esponenti governo e parlamento

Roma, 31 mag. (Labitalia) - Si svolgerà in videoconferenza l'incontro sulla riforma fiscale tra esponenti di governo, del parlamento e l'Istituto nazionale tributaristi (Int). Parteciperanno Maria Cecilia Guerra, sottosegretaria al ministero dell'Economia e della finanze, Federico Fornaro, presidente dei deputati di Leu, Gianni Pittella, capogruppo PD in commissione Finanze e tesoro del Senato, Giorgio Benvenuto, in qualità di presidente del comitato Int per la riforma fiscale e Riccardo Alemanno presidente nazionale Int.

La vidoeconferenza, dal titolo 'La riforma fiscale tra necessità ed aspettative', si terrà oggi pomeriggio dalle 15.30 e alle 17 su piattaforma digitale per i tributaristi Int, ma sarà visibile anche in streaming sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/istituto.tributaristi e sul canale Youtube dei tributaristi Int https://www.youtube.com/channel/UCKN43J8xDNx04Ogdsr2LEEg/featured.

"Si tratta della prima di una serie di videoconferenze che organizzeremo sulla riforma fiscale prima della presentazione definitiva della legge delega, in un contesto che mai come oggi costituisce un' occasione imperdibile per il Paese" dichiara il presidente dell'Int Riccardo Alemanno, che aggiunge "Ringrazio i partecipanti per la disponibilità a questo incontro, sono certo che i loro interventi saranno estremamente importanti ed interessanti per avere un primo quadro generale della riforma".

"Noi come Istituto nazionale tributaristi - spiega - con il nostro comitato e la nostra commissione per la riforma fiscale stiamo predisponendo varie indicazioni e proposte in merito, in parte già consegnate alle commissioni finanze di Camera e Senato e ancora prima al precedente governo nell’incontro agli Stati generali dell’economia. La riforma fiscale, è sicuramente alla base del rilancio dell’economia, si dovranno affrontare con forte determinazione le problematiche che hanno ingessato il Paese, investendo in semplificazione ed in riduzione della pressione fiscale".

"Ci sono norme - ricorda - già approvate ma che necessitano ancora di interventi come l’assegno unico universale per i figli che dovrebbe costituire un primo investimento per il futuro, poiché la crisi di natalità è il peggiore dei nemici del futuro di una nazione, o la riforma dell’Irpef già all'attenzione del Parlamento, la cui rimodulazione accompagnata da una maggiore equità costituirebbe un aiuto concreto per famiglie e lavoratori siano essi dipendenti o autonomi. Tutto ciò però non basta, il Paese deve investire, nella certezza e stabilità delle norme, nell’utilizzo più consapevole, a beneficio dei contribuenti, dei sistemi digitali, nonché in una maggiore attenzione per i giovani sui quali peserà il debito del Paese, affinché l’ eredità che lasceremo alle future generazioni non sia costituita solo dalle macerie della nostra incapacità di visione del domani e dall’egoismo che rende sterile ogni progetto per il futuro".

Per Giorgio Benvenuto, presidente del comitato Int per la riforma fiscale è necessario: "Dare più vigore alla legge 212/2000 meglio conosciuta come Statuto dei diritti del contribuente limitandone il ricorso alla deroga per solo motivi di particolare gravità e con assoluto divieto di emanare norme, in ambito fiscale ed amministrativo, che abbiano effetto retroattivo, inoltre occorrono semplificazione e stabilità normativa, le norme devono essere chiare, certe e stabili poiché le attività produttive potranno sviluppare strategie di medio e lungo termine solo in presenza di stabilità e certezza normativa, altro caposaldo, per una riforma che metta al centro il cittadino contribuente, è rendere maggiormente efficiente la giustizia tributaria".

Ora si attende di conoscere il pensiero della sottosegretaria Maria Cecilia Guerra, del deputato Federico Fornaro e del senatore Gianni Pittella. L'appuntamento è per oggi pomeriggio con la videoconferenza Int 'La riforma fiscale tra necessità ed aspettative'.