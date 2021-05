Covid: consulenti lavoro, guida rapida ai vaccini in azienda

Roma, 21 mag. (Labitalia) - Compiti, responsabilità, procedure e costi necessari. Nella 'Guida rapida alle vaccinazioni in azienda', la Fondazione studi consulenti del lavoro mette a sistema le regole contenute nel protocollo nazionale del 6 aprile, nelle indicazioni ad interim dei ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Salute e nel documento di indirizzo 'Vaccinazione nei luoghi di lavoro' emesso dal garante per la protezione di dati personali lo scorso 13 maggio.

Uno strumento di interesse diffuso, anticipato durante il Forum sulla Sicurezza del Lavoro, che guida dentro alle disposizioni e rimarca alcuni elementi cardine in materia.

"Nel corso del forum - afferma Rosario De Luca, presidente della Fondazione studi consulenti del Lavoro - è emerso chiaro come la cultura della sicurezza sia intrisa di informazione e prevenzione volta ad individuare i rischi, progettare le possibili soluzioni per evitare gli eventi, responsabilizzare tutti gli attori che collaborano a creare situazioni e ambienti di lavoro sicuri. Poter conoscere nel dettaglio le disposizioni permette di valutare e quindi agire con consapevolezza, garantendo benefici a cascata sui singoli, l’azienda e, nel caso delle vaccinazioni in azienda, su tutta la collettività".