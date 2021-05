L'infoimprenditore Cosentino, 'capire facilmente linguaggio informarketing'

Roma, 19 mag. (Labitalia) - La crisi dei primi ha aperto nuovi spazi inesplorati nell’universo del web, una presenza più centrale che mai nelle dinamiche contemporanee e presto destinato ad incarnare la 'nuova normalità' generata dal Covid e dalle conseguenti chiusure per arginare la diffusione del virus. Eppure in Italia si assiste ad un vuoto digital, che frena la ripresa, per questo è nata negli ultimi anni la figura professionale dell'infoimprenditore, ovvero colui che è in grado di riconoscere e utilizzare al meglio le potenzialità messe a disposizione dal mondo digitale, per accrescere o sviluppare il proprio business.

In particolare, mira a sfruttare al massimo la creazione e divulgazione di informazioni e contenuti di valore, attraverso i meccanismi dell’online marketing, che possano accrescere il gradimento reale e percepito di una persona o azienda ed aumentarne di conseguenza i profitti.

E' questa la sfida raccolta da Mik Cosentino, ex campione di nuoto, fondatore di Infomarketing X e imprenditore digitale tra i più apprezzati, nel dare vita al nuovo libro 'L’infomarketing spiegato a mia nonna', in uscita oggi. Reduce dal successo editoriale de 'La bibbia dell’infobusiness' edita da Mondadori, l’imprenditore italiano spiega all'Adnkronos/Labitalia di "aver ideato questo volume sotto forma di un dialogo immaginario con mia nonna Fania, utilizzando quindi un linguaggio semplice e alla portata di tutti per spiegare le basi dell’infomarketing".

"Questo nuovo libro - aggiunge Cosentino - è destinato ad almeno quattro tipologie di persone: lo studente che vuole lanciarsi in un primo business online, il freelance alla ricerca di clienti attraverso la rete, il dipendente che vuole mettersi in proprio e cambiare vita e l’imprenditore che vuole rilanciare la sua azienda dopo un periodo di crisi. Il lettore scoprirà i tre segreti principali per posizionare e presentare in rete la propria attuale azienda, o per lanciare un’idea che da tempo teneva nel cassetto, o per trovare una fetta di mercato tutta nuova e iniziare il suo primo business da infoimprenditore".

"Sono descritti - sottolinea - i vantaggi dell’infomarketing, gli errori da evitare, i primi passi da compiere e la giusta mentalità da avere per affacciarsi all’imprenditorialità online".

"Il tutto - avverte Mik Cosentino - in un linguaggio discorsivo, scorrevole e di immediata comprensione, anche se lo si legge tra i mille impegni della quotidianità. Un dettaglio che sicuramente può fare la differenza".