Nuove sfide per il mondo della formazione - La rivoluzione digitale di SDA Bocconi

22 Maggio – Open Day Master Specialistici

MILANO, 18 maggio 2021 /PRNewswire/ -- Il mondo della formazione, ed in particolare il mondo delle business schools, si trova ad affrontare una serie di nuove sfide, quali la flessibilità, la digitalizzazione dei processi ed i suoi impatti, la sostenibilità, la necessità di un continuo aggiornamento.

Per questo SDA Bocconi – la School of Management dell'Università Bocconi - punta sul concetto di "LifeLong Learning", la possibilità di continuare il proprio processo di formazione e di aggiornamento, per poter affrontare sempre al meglio le sfide della contemporaneità.

Il 22 maggio, SDA Bocconi School of Management accoglierà centinaia di candidati e candidate, italiani e internazionali, al primo Open Day dei Master Specialistici su una Piattaforma digitale altamente innovativa, che consentirà una partecipazione immersiva, offrendo la possibilità di confrontarsi con i rappresentanti della Scuola e di personalizzare la propria giornata per vivere al massimo le opportunità di ogni Master attraverso incontri, chat, colloqui, presentazioni, visite, ecc.

La Scuola offre una vasta gamma di Master Specialistici sia full-time per i più giovani, che in formato Executive per coloro che hanno già una significativa esperienza lavorativa. Questi programmi spaziano dal Management Artistico e Culturale, a quello del Fashion & Design e del Food & Beverage, al Luxury, al Marketing, alla Strategia, alla Finanza, all'Healthcare e alla Pubblica Amministrazione.

Il programma della giornata prevede il saluto del Dean della Scuola e a seguire le presentazioni dei Direttori dei programmi Master:

10:30 - 11:30 (in Italiano)

MISA - Master in Imprenditorialità e Strategia AziendaleMIMS - Master in Management per la Sanità EMMAS - Executive Master in Management delle Aziende Sanitarie e Socio-AssistenzialiEMMAP - Executive Master in Management delle Amministrazioni PubblicheEMF - Executive Master in Finance

11:45 - 12:45 (in Inglese)

MAFED - Master in Fashion, Experience & Design ManagementMAMA - Master in Arts Management and AdministrationMFB - Master of Management in Food & BeverageMCF - Master in Corporate FinanceMIHMEP - Master of International Healthcare Management, Economics and PolicyEMILUX - Executive Master in Luxury ManagementEMMS - Executive Master in Marketing & Sales

Nel corso della giornata, sarà possibile prenotare colloqui individuali con i vari Direttori per esplorare i contenuti del Master di tuo interesse.

Per maggiori informazioni ed approfondimenti:https://www.sdabocconi.it/it/event/open-day-master-specialistici-online-20210522

