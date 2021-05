Covid: al via S.Pellegrino Food talks su mondo della ristorazione e ospitalità

Roma, 17 mag. (Labitalia) - Per la prima volta nella storia recente, ristorazione e ospitalità, due settori connessi e trainanti, sono stati i primi a fermarsi e saranno fra gli ultimi a ritrovare il giusto slancio mancando ancora la spinta propulsiva pre-lockdown che aveva fatto dell’Italia la meta preferita dai foodtraveller italiani e internazionali. A preoccupare negli ultimi mesi è stata in particolare la tenuta del canale Ho.Re.Ca e la sua capacità di affrontare la crisi e assorbire il colpo all’interno di un mercato che sta tornando a crescere imponendo nuovi modelli di impresa e sviluppo. Per affrontare il cambiamento e scoprire come si sta orientando il mercato, S.Pellegrino presenta 'Food Talks | Ristorazione e ospitalità: ingredienti per la rinascita', inedito format digitale organizzato in collaborazione con Marco Montemagno, in programma tutti i giorni live a partire da oggi, 17 maggio, dedicato alla business community e a tutti coloro che seguono con interesse il mondo dell’innovazione in tutte le sue espressioni.

Il progetto è parte integrante del movimento #SupportRestaurants ideato da S.Pellegrino per favorire la ripresa del mondo della ristorazione e nasce da una riflessione: a oltre un anno dal primo lockdown, è necessario guardare al futuro ragionando ad ampio spettro sui profondi cambiamenti che ci aspettano. Obiettivo di 'Food Talks' è ampliare quanto più possibile la portata del dibattito intorno al mondo della ristorazione e dell’ospitalità grazie all’esperienza e alla visione dei protagonisti della rivoluzione in atto invitati a condividere e mettere in relazione temi come l’innovazione digitale, l’evoluzione dei servizi e dei modelli di consumo, l’internazionalizzazione, la formazione, la responsabilità sociale.

Del resto, ogni crisi non fa altro che accelerare tendenze già in atto che sono evidenti a tutti: l’alta cucina ha già in parte modificato il suo modello di business introducendo dark kitchen e delivery, valorizzando gli ingredienti e ottimizzando le strutture. La necessità di puntare a un turismo di prossimità ha orientato in prospettiva il mondo dell’hotellerie a individuare nuove tipologie di servizio e di accoglienza e differenti modalità di promozione e marketing. Per il mondo del vino italiano, la chiusura imprevedibile del fuori casa ha immediatamente evidenziato la necessità di trovare vie alternative al canale professionale per raggiungere il cliente finale. Il contemporaneo boom dell’e-commerce ha posto il digital al centro della scena, dando impulso a quella rivoluzione multichannel che la maggior parte dei produttori - e degli imprenditori del food - aveva considerato come possibile e necessaria, ma non a così breve termine.

'Food Talks' intende essere di ispirazione per la community attraverso l’offerta di un palinsesto quotidiano di conversazioni digitali che coinvolgerà i più influenti protagonisti del cambiamento in atto in un’esperienza che si preannuncia ricca di stimoli. Sperimentate e messe a punto o perfezionate in tempo di pandemia, sono molte e interessanti le esperienze innovative che S.Pellegrino intende portare al centro della discussione per contribuire allo sviluppo e dare impulso alla trasformazione delle imprese del mondo della ristorazione e dell’ospitalità.

“Mai come in questo momento - ha commentato Stefano Marini, ad del Gruppo Sanpellegrino - è necessario guardare al futuro arricchendosi di competenze e strumenti nuovi, per questo il confronto con i protagonisti del cambiamento assume un ruolo cruciale nel dare impulso alla ripartenza. L’autorevolezza di Marco Montemagno, la freschezza del format, la rappresentatività dei personaggi intervistati sono gli elementi vincenti di un nuovo modo di fare informazione e parlare di evoluzione del mondo Ho.Re.Ca. Insieme a Marco Montemagno abbiamo voluto creare un’occasione di confronto sul cambiamento che da un anno a questa parte sta modificando le nostre scelte e la nostra idea di futuro".

"Ogni crisi - ha sottolineato Marco Montemagno - apre la porte a nuovi modelli di impresa: lo abbiamo visto in diversi settori nell'ultimo anno e la ristorazione non farà eccezione. Lo smart working ha ridefinito il tempo libero, le limitazioni ai viaggi hanno fatto riscoprire le eccellenze locali, nuovi stili di vita hanno spostato l'attenzione sulla sostenibilità di ciò che mangiamo, il delivery è diventato un'abitudine. Siamo davanti a grandi opportunità per ripartire e ne discuteremo insieme ai protagonisti di questo mondo".