Startup: Witailer, +100% crescita in un anno per aiutare aziende a vendere online

Milano, 4 mag. (Labitalia) - Continua a crescere Witailer, startup innovativa nata con l’obiettivo di aiutare le aziende ad aumentare le vendite online sul canale Amazon e marketplace grazie a software e a servizi dedicati. L’azienda, infatti, ha chiuso il primo trimestre del 2021 con una crescita del +100% rispetto allo stesso periodo del 2020, per un fatturato totale destinato a superare i 5 milioni di euro entro la fine del 2021.

La crescita di Witailer riflette l’impennata dell’e-commerce dell’ultimo anno. Secondo i dati di Salesforce, nel primo trimestre del 2021, in Italia il commercio digitale è cresciuto del +78%. Una crescita considerevole, al di sopra di quella globale e ben superiore al tasso di crescita del primo trimestre 2020, che si attestava ad un +26%. L'Italia è il quarto paese al mondo in cui è cresciuto maggiormente, dopo Canada (111%), Paesi Bassi (108%) e Regno Unito (91%) .

Witailer, la startup fondata nel 2017 da Federico Salina e Jana Nurmukhanova, ha chiuso il primo trimestre del 2021 con 15 nuovi clienti: e sono ora più di 70 le aziende seguite, suddivise in più di 300 brand. Tra questi Barilla, Breil, Lavazza, Nexi, Artsana, Ganassini e Group Bel. "Siamo entusiasti dei risultati raggiunti - commenta Federico Salina - le aziende più grandi con cui collaboriamo stanno riscontrando risultati importanti con vendite su Amazon in crescita in media del +140% rispetto al primo trimestre del 2020, e per brand più piccoli le crescite sono addirittura molto superiori".

In crescita, di conseguenza, il fatturato sviluppato su Amazon dai brand che collaborano con Witailer; questo, infatti, ha superato i 130 milioni di euro nel primo trimestre con un investimento in Amazon Advertising in crescita del +110% rispetto allo stesso trimestre del 2020. Cresce anche il team dell’azienda, che in meno di quattro anni ha raggiunto le 48 persone, di cui il 56,5% donne, con un’età media di 28 anni. L’azienda prevede di ampliarsi ulteriormente in questo 2021 e di assumere ulteriori 12 nuove figure entro la fine dell’anno, portando il team a 60 collaboratori.

Tra i prossimi obiettivi per il 2021, Witailer prevede di estendere alcune delle proprie soluzioni ad altri marketplace europei oltre ad Amazon e integrare e automatizzare i processi che permettono ai brand di gestire Amazon advertising e il caricamento dei prodotti. Witailer ha aperto le posizioni per 10 nuove figure in Italia. Tra queste, l’azienda è alla ricerca di head of advertising, product marketing manager and software developer, oltre a figure di account management in Spagna.

"Siamo molto contenti - racconta Jana Nurmukhanova, coo & co-founder di Witailer - di poter espandere ulteriormente il team sia in Italia che in Spagna Quest’anno stiamo osservando una notevole crescita che mette a dura prova il nostro piano di assunzioni ma è una grande sfida da affrontare. Siamo molto soddisfatti del team di talenti che abbiamo costruito, basti pensare che 12 persone sono state promosse a ruoli manageriali negli ultimi 3 anni e nel 2020 siamo riusciti ad assumere il 100% delle persone che hanno iniziato con noi in stage".