Oikos pittura ecologica amplia organico e assume 50 giovani donne

Gatteo Mare (Fc). 4 mag.(Labitalia) - Oikos 'La Pittura Ecologica' annuncia che nell'ambito del piano investimenti 2021 e in occasione della Festa Internazionale dei Lavoratori, amplierà il proprio organico attraverso un consistente pacchetto di recruiting rivolto a 50 giovani donne per posizioni aperte in area manager e commerciale. Fondata nel 1984, l'azienda leader nel settore delle pitture decorative ecologiche, rilancia la propria mission, forte di un risultato economico che nel 2020 ha registrato dati positivi e un fatturato di 26,1 milioni di euro, con una quota export pari al 25%. Tra i punti di forza di Oikos, la sostenibilità ambientale e la capacità di investimento in ricerca e innovazione, fattori che l'hanno portata negli anni a rivestire un ruolo di capofila nel settore. Guidata dal fondatore Claudio Balestri, Oikos è il punto di riferimento internazionale nelle soluzioni per l'interior design, l'edilizia, il contract alberghiero ed è posizionata nella fascia premium del mercato.

Balestri, "priorità a donne apportano valore aggiunto idee e competenza"

"Abbiamo scelto di dare priorità all'inserimento di risorse femminili in un settore finora appannaggio quasi esclusivo degli uomini: crediamo che la presenza delle donne, specie in questo momento di rilancio economico, apporti un valore aggiunto fatto di idee, innovazione e competenza, in un ambito che richiede passione e condivisione dei valori della sostenibilità, che da sempre ci contraddistinguono". Così il presidente e fondatore di Oikos la pittura ecologica, Claudio Balestri, spiega la scelta dell'azienda di ampliare il proprio organico attraverso un consistente pacchetto di recruiting rivolto a 50 giovani donne per posizioni aperte in area manager e commerciale. "Dopo un periodo particolarmente critico per l'economia, crediamo che si possa ripartire con maggiore ottimismo nel futuro, investendo in nuove risorse umane e vogliamo dare un segnale positivo in questo senso, partendo proprio da una delle categorie che in tempi di crisi risultano storicamente e statisticamente più penalizzate", conclude Balestri.

Partnership con architetti e designer

Numerose le collaborazioni e le partnership con i più celebri architetti e designer a livello internazionale. Il nuovo piano di investimenti e di recruitment coincide con il lancio della nuova linea di eco smalti decorativi Novalis, adatti a tutte le superfici e ideali per il recupero di arredi e mobili, coerentemente con la promozione dell'economia circolare. Il progetto di espansione deliberato dal cda di Oikos prevede l'inserimento delle seguenti figure aziendali nella fascia d'età 25–45 anni: sales brand manager Italia, sales brand manager international; assistente commerciale presso la sede principale; 30 agenti sul territorio nazionale (con la garanzia del minimo garantito per l'avviamento al lavoro e un contributo per il noleggio dell'auto elettrica brandizzata di servizio). Nella fascia di età 30-45 anni, Oikos seleziona, inoltre, quattro figure Sales Brand Manager, un area manager per l'area sud-est Italia e 15 agenti per le zone attualmente libere. Le candidature potranno essere inoltrate attraverso il sito web Oikos 'La Pittura Ecologica': https://www.oikos-group.it/it/home/lavoraconnoi.

Pittura ecologica dal 1984

"Oikos, la pittura ecologica dal 1984" è l'azienda con una leadership consolidata in Italia e con una forte presenza sui mercati internazionali che fa leva sulla sostenibilità della produzione e sul contributo all'innovazione e all'ecologia delle proprie pitture a salvaguardia dell’ambiente e per il benessere delle persone. L’azienda, guidata dal Presidente Claudio Balestri, ha da sempre un rapporto privilegiato con architetti e designer di tutto il mondo, con i quali lavora fianco a fianco sin dalla fase progettuale.