Food: Rino Mini lancia network di ristorazione contro la pandemia

Roma, 30 apr. (Labitalia) - L'imprenditore della ristorazione Rino Mini 'batte' la pandemia e annuncia dodici aperture in Emilia-Romagna e San Marino, tra nuovi locali e rinnovamento dei format. Il tutto per un investimento previsto di 12 milioni di euro e la creazione di oltre 250 nuovi posti di lavoro. Fil rouge che accomuna i 12 locali è il concept di 'Bakery Americana', con una nota di 'Boulangerie Francese', ma il tutto in puro stile italiano e dove, a fare da collettore al network, saranno le farine prodotte da grani antichi e, quando possibile, autoctoni. Nascerà così una catena di punti vendita sotto il nuovo brand 'Baker_Eat' di varie dimensioni e con piccole e diverse sfumature di ristorazione. A sperimentare questo grande network sono designati tre locali: a Rimini in corso d’Augusto, la centralissima via della movida a due passi da piazza Cavour e dallo storico Teatro Galli, da poco interamente restaurato; Santarcangelo di Romagna, in piazza Ganganelli, con la trasformazione in 'Baker_Eat' del già noto Ristorante 'Ferramenta'; nella Repubblica di San Marino, all’interno dell'Outlet 'The Market', che taglierà il nastro il 24 giugno.

Parallelamente, tante le iniziative di Rino Mini nel settore della ristorazione. Sempre a Rimini nasceranno i due pilastri portanti dell’intero progetto: 'FerramentaˍLab', il laboratorio artigianale dedicato all’arte bianca, e 'Ferramenta Academy', un grande centro di formazione professionale per gli addetti della panificazione e della ristorazione.

Contemporaneamente, non calerà l’attenzione verso i ristoranti più legati alle tradizioni del territorio: 'Dai Galletti' di Santarcangelo di Romagna, dove il focus si sposterà sulle piadine gourmet con il già apprezzatissimo servizio al cesto; a Rimini sarà la volta di Ferramenta - Braceria & Pizzeria', a due passi dal Tempio Malatestiano, dove insieme alla vera pizza napoletana verranno serviti i piatti più tipici del territorio; infine, il 'Pomod’Oro - Ristorante di campagna' che, dopo 7 lunghi anni di attesa e di vicissitudini burocratiche, ha appena ottenuto il via libera ai lavori di ricostruzione e riqualificazione. Il 'Pomod’Oro' è stato il primo locale 'farm to table' in Italia ed è il locale che ha avvicinato Rino Mini a quello che lui stesso definisce “l’affascinante mondo della ristorazione”.