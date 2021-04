Festival del lavoro, Sisto: "Lauree abilitanti tema molto delicato"

Roma, 28 apr. (Labitalia) - "Il tema delle lauree abilitanti va preso con molta delicatezza, dipende dal tipo di laurea. Caso per caso è necessario vagliare percorsi senza concedere bonus". Così Francesco Paolo Sisto, sottosegretario al ministero della Giustizia, intervenendo alla dodicesima edizione del Festival del Lavoro, la manifestazione realizzata dai consulenti del lavoro, che anche quest’anno, in ottemperanza alle disposizioni per far fronte all’emergenza, si svolgerà in modalità online sul sito www.festivaldellavoro.it.

"Puntiamo sulla qualità delle imprese e dei professionisti, senza caricare di costi le imprese", ha detto.

"La pandemia deve diventare un'opportunità, oggi abbiamo le risorse per fare le cose. Il pragmatismo ci impone di dare impulso ad una società, una impresa e corpi intermedi più sani. Il sistema ha diverse componenti, che salute e lavoro sono due facce della stessa medaglia. Puntiamo su qualità di imprese e professionisti, senza caricare di costi le imprese", ha sottolineato.