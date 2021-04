Festival del lavoro, Mura: "Tempi giusti per ripartire se tutti faranno propria parte"

Roma, 28 apr. (Labitalia) - "Con il recovery abbiamo un cantiere i cui obiettivi dipenderanno dal lavoro che sapremo fare. Se tutti i protagonisti sapranno fare la loro parte ritengo che i tempi del recovery saranno quelli giusti per riuscire a ripartire. Quando parlo di lavoro mi riferisco al ruolo che la classe dirigente, nel suo insieme, saprà mettere in campo in questa fase. Classe dirigente intesa come istituzioni, a tutto il mondo dei corpi intermedi che attraverso questa sfida potranno recuperare un ruolo di rappresentanza all'interno della società". Così Romina Mura, presidente commissione Lavoro della Camera dei deputati, è intervenuta alla dodicesima edizione del Festival del Lavoro, la manifestazione realizzata dai consulenti del lavoro, che anche quest’anno, in ottemperanza alle disposizioni per far fronte all’emergenza, si svolgerà in modalità online sul sito www.festivaldellavoro.it.

"Attraverso questa sfida - sottolinea - corpi intermedi e istituzioni potranno recuperare e ricostruire quel ruolo di rappresentanza che è andato perso in questi anni". Riferendosi poi al mondo imprenditoriale Romina Mura sostiene che "durante questi lavori in corso potrà dare un grande contributo".