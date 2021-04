Covid: con 'My Safe Hotel' in albergo la sicurezza è a portata di app

Roma, 27 apr. (Labitalia) - Sicurezza e serenità in hotel a portata di smartphone. Grazie a un progetto innovativo e senza precedenti nel mondo dell’hôtellerie che mira a rendere 'Covid Free' tutte le strutture che aderiranno all’iniziativa. E' 'My Safe Hotel', che, proprio nei giorni delle riaperture di molte attività e grazie alla collaborazione con un’importante struttura alberghiera della Capitale, vuole trasformare Roma nella prima città che offre ai suoi turisti soggiorni 'Covid Free'. L’hotel The Building, a due passi dalla Stazione Termini, sarà il primo albergo ad utilizzare l’innovativo dispositivo Safe & Clean Box, per garantire quotidianamente, o più volte al giorno, una sanificazione completa all’interno degli ambienti chiusi e frequentati, quali appunto le stanze degli hotel. Inoltre, gli ospiti potranno verificare tutte le attività di sanificazione effettuate nella propria stanza, attraverso l’apposita App.

'My Safe Hotel', mediante la Safe & Clean Box, un dispositivo altamente tecnologico e automatico, consente di eliminare al 99,9% oltre cinquecento batteri, virus ed elementi nocivi, compreso il Sars -Cov-2, che possono essere presenti nelle camere d’albergo e in tutti gli ambienti comuni di un hotel. Questo processo garantisce una sanificazione con elevatissimi standard di sicurezza, resa possibile dall’erogazione di un disinfettante di alto livello, presidio medico chirurgico approvato dal ministero della Salute, atossico e biodegradabile che funge da virucida, battericida, fungicida e particolarmente efficace nel controllo della diffusione di infezioni, poiché provoca la distruzione fisica di microrganismi patogeni di forma sia vegetativa sia spiriforme. La disinfezione non reca alcun disturbo al cliente, né in termini di spazio né in termini di odori, dal momento che la Safe & Clean Box, attraverso cui viene reso il servizio 'My Safe Hotel', possiede dimensioni ridotte ed è in grado di eseguire l’attività di sanificazione in pochissimo tempo, lasciando nell’aria un profumo fresco e gradevole. Dunque, è in atto una vera rivoluzione nel mondo dell’hôtellerie, ma non solo, in grado di ridefinire con nuovi parametri di sicurezza e comfort il soggiorno in albergo.

'My Safe Hotel' fa parte di un progetto molto più ampio: 'My Safe Place', che ha avuto come step iniziale l’introduzione sul mercato del rivoluzionario dispositivo 'Safe & Clean Box' a bordo di mezzi pubblici, con My Safe Taxi. Obiettivo primario del progetto 'My Safe Place' è quello di creare un circuito virtuoso di sicurezza della salute che consenta a turisti e viaggiatori di spostarsi dai luoghi di maggior richiamo agli alberghi in totale serenità. 'My Safe Place', grazie all’ampia gamma di servizi sviluppati e in corso di implementazione, punta a far sì che la città di Roma si collochi non solo adesso, ma in modo concreto e permanente, tra le prime capitali europee in termini di: accoglienza, cura del cittadino e del turista puntando su innovazione e tutela della salute.