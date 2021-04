Lavoro: ricerca, dopo Covid-19 per oltre metà Hr sfida 2021 è coinvolgere dipendenti

Roma, 22 apr. (Labitalia) - La pandemia e il cambiamento nei modelli di lavoro ha cambiato le priorità nel mondo delle risorse umane: il 52% degli hr manager punta quest’anno alla motivazione e al coinvolgimento dei dipendenti e solo il 32% all’acquisizione di talenti in azienda. I dati, emersi dalla ricerca 'People, Process, Place: l’impatto della digitalizzazione e la trasformazione del ruolo degli hr' realizzata su un campione di oltre 100 tra hr, manager, ceo ed executives da Fluentify, realtà che opera nel settore della formazione aziendale, insieme a European School of Economics, verranno discussi anche il prossimo 28 aprile durante il primo webinar dell'hr Empowering Club, un’esclusiva community di oltre 150 clienti Fluentify focalizzata sull’accrescimento delle best practice in tema di risorse umane sulla formazione e condivisione.

“L'hr club -ha commentato Giacomo Moiso, ceo di Fluentify- non è solo uno strumento di fidelizzazione per i nostri clienti, ma una risposta a una delle sfide più complesse che ci ha posto l’emergenza Covid-19: la mancanza di socialità. Puntiamo alla crescita professionale e umana attraverso la relazione e il networking, aiutiamo gli hr non solo attraverso programmi aziendali di formazione linguistica di alto livello, ma coinvolgendoli in una continua condivisione di best practice e innovazioni che possano sostenerli in un momento professionale così complesso".

Quasi la metà (46%) dei responsabili risorse umane vede nel cambiamento culturale delle aziende lo scoglio principale nel processo di digitalizzazione delle imprese. Un fattore che impatta anche sulla possibilità di essere attrattivi per i talenti necessari alla crescita dell’impresa. Talent Acquisition e Talent management saranno i temi cardine del primo 'Tea Talk' del 28 aprile (secondo appuntamento il 30 giugno), un webinar organizzato nell’ambito dei progretti dell’Hr Empowering Club che vedrà tra i relatori Isabella Maggioni, associate professor of marketing della Escp Business School e Benedetta Pratissoli, head of talent acquisition & employer branding di TeamSystem. “Con Hr Empowering Club -ha concluso Moiso- abbiamo anche creato gruppi online dove ogni membro potrà condividere contenuti, articoli o spunti e, in partnership con Escp Business School di Torino intere giornate di formazione con docenti e speaker dedicate alle nuove tendenze nel mondo delle risorse umane”.